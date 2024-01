© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Charles Krupa



Die DraftKings-Aktie ist in dieser Woche um über zwölf Prozent gestiegen. CNBCs Jim Cramer sieht im Rahmen der NFL-Playoffs eine Kaufgelegenheit für die Titel."Jetzt, wo DraftKings in den letzten anderthalb Monaten ein wenig von seinen Höchstständen zurückgekommen ist und nachdem wir das unglaubliche öffentliche Interesse am ersten Wochenende der NFL-Playoffs gesehen haben, habe ich das Gefühl, dass Sie eine großartige Kaufgelegenheit für diese Aktie bekommen", zitiert CNBC Cramer. Und weiter: "Wenn Sie DraftKings noch nicht besitzen, sollten Sie eine Position in Erwägung ziehen, vor allem in den nächsten Wochen, da scheinbar das ganze Land die NFL verfolgt." Laut Cramer hat das Unternehmen …