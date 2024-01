Bonk & Pepe crashen immer weiter: Doch warum explodiert SPONGE um 20 %?

Nur wenige Altcoins notieren heute im Plus. Der breite Markt ist unter Druck und einige Projekte kommen sogar zweistellig unter die Räder. Während mit DOGE und SHIB die beiden wertvollsten Meme-Coins im Einklang mit dem Gesamtmarkt rund 2-3 % verlieren, sieht es bei Meme-Coins aus der zweiten Reihe mitunter deutlich schlechter aus.

BONK verliert in den letzten 24 Stunden rund 8 %, damit hat der Solana-Meme-Coin in der letzten Woche fast ein Viertel seines Werts eingebüßt. Auch der Pepe Coin verliert heute um rund 4 %. Die Kursverluste betragen hier mittlerweile über 15 % in der letzten Woche. Für BONK und PEPE sieht es aktuell nicht gut aus.

Doch mit SPONGE - und SPONGEV2 - zeigt ein neuer Meme-Coin mit erfolgreichem Vorgänger aktuell relative Stärke. Hier offenbart sich, dass Meme-Coins weiterhin attraktiv bleiben. Risikoaffine Anleger müssen eben nur die richtigen Projekte wählen.

Während BONK und PEPE nämlich heute massiv verlieren, steigt SPONGE um rund 20 %. Für die letzten zwei Wochen stehen hier Kursgewinne von über 80 % zu Buche, im letzten Monat konnte SPONGE sogar um 260 % explodieren. Doch mit dem Rebranding und Bridging zu SPONGEV2 soll dies erst der Anfang sein. Das Team möchte den 100x Erfolg der Version 1 wiederholen und setzt dabei auf spannende Features.

PEPE und BONK verlieren Momentum: Bullenmarkt vorbei?

PEPE dominierte die erste Jahreshälfte 2023 - das Ergebnis: Ein Platz in den Top 100 und eine Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich fast 2 Milliarden $.

Dann folgte BONK im Solana-Hype. Der auf Solana gebaute Meme-Coin explodierte im Schlussquartal 2023 in die Top 50 des Kryptomarkts - ebenfalls bei ATH fast eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden $.

PEPE und BONK gehören damit zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Meme-Coins des vergangenen Jahres, wenn wir die unzähligen, gering kapitalisierten Meme-Token auf den DEX ignorieren.

Doch in der vordersten Reihe des Kryptomarkts konnten sich bis dato nur die wenigsten Meme-Coins halten.

So notiert der Pepe Coin mittlerweile 75 % unter ATH. Bei BONK sieht es mit über 60 % Abschlag nicht viel besser aus. Beide Meme-Coins verlieren an Momentum.

SPONGE gewinnt an Dynamik: Wie hoch kann SPONGEV2 steigen?

SPONGE steigt heute um 20 %. Die jüngste Kursentwicklung mit einem Kursplus von weit über 250 % im letzten Monat offenbart hier das Vertrauen der Community in das Projekt. Doch SPONGE bekommt ein Revival. Denn mit einem Bridging wird die V1 zu SPONGEV2. Dann soll die Kursentwicklung, wenn es nach dem Team geht, an die alten Erfolge von SPONGE anknüpfen.

Das Projekt SPONGEV2 verfolgt also das Ziel, auf den Erfolgen seines Vorgängerprojekts SPONGE aufzubauen, das sich seit dem Debüt im Mai 2023 einen festen Platz im spekulativen Marktsegment gesichert hat. SPONGE hat sich mit einer Höchstmarktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar, 13.000 Haltern und über 35.000 Fans einen Namen gemacht. Doch nachweislich der Website möchte das Team nun SPONGEV2 zu noch mehr Tier-1-Börsen bringen, nachdem SPONGE schon an über 10 Börsen gehandelt werden kann.

Wer sich jetzt schon daran beteiligen möchte, hat die folgenden Möglichkeiten: Erstens den direkten Kauf von SPONGEV2-Token über die offizielle Website. Zweitens die Möglichkeit für aktuelle Inhaber von SPONGE, ihre Bestände in SPONGEV2 umzuwandeln - via Staking gelingt das Bridging. Das Staking verspricht dabei eine dynamische jährliche Rendite von aktuell über 300 %.

Mit diesen Fundamentaldaten scheint klar, warum SPONGE im letzten Monat PEPE und BONK locker schlagen konnte. Der Ausblick für 2024 wirkt vielversprechend.

