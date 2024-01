Der Preis von Palladium, ein für die Industrie unentbehrliches Metall, durchlebt eine Zeit volatiler Schwankungen. Zum heutigen Freitagmorgen notiert der Palladiumpreis bei 935 US-Dollar für 100 Unzen, was einen Anstieg von 1,6 % in den letzten 24 Stunden markiert. Allerdings zeichnet sich im Wochenverlauf ein anderes Bild: Ein Minus von 3,9 % deutet auf eine kurzfristige Schwäche hin.Aus markttechnischer Perspektive hat Palladium (TVC:PALLADIUM) ein neues Tief erreicht, was den bestehenden Abwärtstrend unterstreicht. Dennoch zeigt sich eine gewisse ...

