Nach BONK und PEPE: Kommen hier die erfolgreichsten Meme Coins im Jahr 2024?

Wer sich am Kryptomarkt nicht nur mit Bitcoin und Ethereum beschäftigt, stößt unweigerlich auch schnell auf Meme Coins. Die Token, die in der Regel ohne einen Anwendungsfall gelauncht werden, können oft innerhalb kürzester Zeit Renditen einbringen, die bei tausenden Prozent liegen können. Kleinanleger, die durch ein Investment von ein paar hundert Dollar zu Millionären werden, gibt es hier immer wieder. Schon 2021 hat Dogecoin (DOGE) für Aufsehen gesorgt, als der Wert auf rund 70 Milliarden Dollar gestiegen ist. Auch Shiba Inu hat im selben Jahr eine Bewertung von mehr als 40 Milliarden Dollar erreicht. Im letzten Jahr sind dann BONK und PEPE in den Fokus der Anleger gerückt, die zwar nicht ganz so hoch gestiegen sind, aber immerhin eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarden Dollar erreicht haben. Nun könnten bereits die nächsten Meme Coins in den Startlöchern stehen, die durch die Decke gehen könnten.

Extrem hohe Gewinne möglich

Meme Coins sind der spekulativste Bereich am Kryptomarkt. Darüber müssen sich Anleger im Klaren sein. Täglich kommen hunderte neue Token auf den Markt und viele von ihnen verschwinden genauso schnell wieder von der Bildfläche, wie sie gelauncht werden. Oft werden Liquidity Pools aufgelöst, sobald die ersten Käufer einsteigen, sodass diese auf ihren Token sitzen bleiben und einen Totalverlust erleiden.

Dem gegenüber stehen Renditen, die man sich sonst nur erträumen kann. Viele Coins werden mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 100.000 Dollar gelauncht. Dass diese im Anschluss auf eine Bewertung von 10 Millionen Dollar steigen, ist keine Seltenheit. Für frühe Käufer bedeutet das, dass sie ihr Kapital damit verhundertfachen können. Oft innerhalb weniger Tage. Gewinne von mehr als 1.000 % sind hier leicht möglich, wenn es sich um ein Projekt handelt, das von den Entwicklern nicht sofort fallen gelassen wird.

(Daily Gainers - Quelle: Dextools)

Wer frühzeitig auf PEPE gesetzt hat, hat aus 100 Dollar innerhalb von 5 Wochen mehr als eine Million Dollar machen können, auch wenn man dazusagen muss, dass der Anstieg auf über eine Milliarde Dollar bei einem Meme Coin extrem selten ist. Dennoch ist das neben PEPE im letzten Jahr auch dem Solana-basierten Meme Coin BONK gelungen, der sogar auf rund 2 Milliarden Dollar gestiegen ist. Auch hier durften sich frühe Käufer freuen.

Es braucht aber nicht unbedingt den nächsten Milliarden Dollar Coin, um Gewinne von 1.000 bis 10.000 % zu erzielen. Mitte letzten Jahres hat zum Beispiel auch SPONGE für viel Aufsehen gesorgt, da der Wert des Meme Coins innerhalb weniger Tage um das 100-fache auf 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Auch hier wurden aus einem 1.000 Dollar Investment immerhin 100.000 Dollar. Nun kommt mit SPONGE V2 ein Nachfolger auf den Markt, der noch höher steigen könnte.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Steigt $SPONGEV2 auf 500 Millionen Dolllar?

Da man bei Meme Coins in der Regel nicht weiß, wer sie auf den Markt gebracht hat und ob derjenige die Absicht hat, den Coin länger zu pushen, oder ob es sich nur um einen kurzen Pump handelt, ist es ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Bei SPONGE V2 haben Trader allerdings den großen Vorteil, dass sie bereits wissen, dass das Team hinter dem Coin schon in der Vergangenheit einen 100 Millionen Dollar Meme Coin gelauncht hat und weiß, wie man einen Hype erzeugt. Auch dass es sich hier nicht um einen Rug Pull handelt, wissen Anleger bereits im Vorhinein. Damit fallen die größten Risiken weg.

(SPONGE Meilensteine - Quelle: Sponge-Website)

Da der erste SPONGE bereits über 30.000 Follower aufbauen konnte, kann der Nachfolger auch von Anfang an von einer großen Community profitieren, was sich als weiterer großer Vorteil erweist. Diesmal will das Team auch noch größere Kryptobörsen anstreben, die den neuen $SPONGEV2 listen sollen, sodass einige bereits auf ein Binance-Listing spekulieren.

Jetzt Sponge-Website besuchen.

Um den Hype beim neuen SPONGE V2 länger aufrecht zu erhalten, wird auch ein eigenes Play 2 Earn Game entwickelt. Man scheint also nichts unversucht zu lassen, um mit dem neuen $SPONGEV2 die Erfolg des Vorgängers zu übertreffen. Die Ankündigung einer neuen Version hat auch dazu geführt, dass der SPONGE-Preis im letzten Monat um mehr als 400 % gestiegen ist.

(SPONGE kaufen - Quelle: Sponge-Website)

Um den neuen $SPONGEV2 zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erhalten, können diejenigen, die bereits im Besitz des Vorgängers sind, ihre Token in den V2 Staking Pool einzahlen und erhalten dafür eine Rendite in Form der neuen $SPONGEV2. Die APY (jährliche Rendite) hängt dabei von der Größe des Staking Pools ab und liegt aktuell bei 293 %.

Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann diese noch über die Website kaufen und erhält als Bonus dieselbe Menge der neuen $SPONGEV2, sobald diese gelauncht werden. Außerdem werden die gekauften SPONGE dabei automatisch in den Staking Pool eingebracht und werfen eine Rendite in Form von zusätzlichen $SPONGEV2 ab. Wer also noch über die Website SPONGE kauft, kann davon doppelt profitieren, bis der neue $SPONGEV2 auf den Markt kommt. Gelingt es, den Erfolg des Vorgängers zu reproduzieren oder zu übertreffen, dürften sich vor allem frühe Käufer wieder freuen.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.

Meme Kombat: Die Arena der Meme Coins

SPONGE, PEPE, BONK und viele weitere Meme Coins haben in der Vergangenheit beachtliche Renditen erzielt und natürlich jeweils ihre eigenen Communities aufgebaut. Dogecoin und Shiba Inu haben Millionen von Followern, PEPE und BONK hunderttausende. In der Meme Kombat Arena könnten die Anhänger der unterschiedlichsten Coins schon bald zusammenkommen, da hier die beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Meme Kombat kommt mit dem $MK-Token, der sich schon vor dem Start der ersten Battle-Saison als voller Erfolg erweist. Der $MK-Token ist aktuell noch im Vorverkauf zum Fixpreis erhältlich. Der Presale endet, sobald die 10 Millionen Dollar Marke erreicht wurde und da bereits Token im Wert von mehr als 7,2 Millionen Dollar verkauft wurden, dürfte der Meme Coin schon bald ausverkauft sein.

Direkt nach dem Presale wird $MK an den Kryptobörsen gelistet und auch die erste Battle Saison beginnt anschließend. Hier treten bereits die Charaktere von DOGE, PEPE und vielen weiteren Größen gegeneinander an, wodurch die Bekanntheit der Plattform schnell wachsen kann. Die steigende Popularität von Meme Kombat dürfte zu einer erhöhten Nachfrage nach $MK-Token führen, weshalb erwartet wird, dass der $MK-Preis schon bald nach dem Handelsstart um ein Vielfaches ansteigen kann.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.