Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, die Aktie des momentanen Highflyers Nvidia kennt keine Höhenangst. In den vergangenen 7 Tagen ging es um weitere 12,6% nach oben. Inzwischen notiert das Papier jenseits der 500 Euro (!) -Marke und gegenüber der Erstbesprechung hier in Tech-Aktien Masterclass 300% höher. Wie bereits mehrfach beschrieben, bleibt die Aktie ein langfristiger Kauf - wenn Sie nach dem erneuten Kurssprung Skepsis haben - können Sie auch über einen schrittweisen Einstieg nachdenken. Das Thema Künstliche Intelligenz auch abgekürzt KI oder AI (artificial intelligence) bleibt in aller Munde, der Nvidia-Höhenflug kommt also nicht von ungefähr. Da inzwischen mehr und mehr Anwendungen mit KI möglich sind, wird das Thema auch nicht mehr verschwinden. Das Team der Techaktien-masterclass hatte Ihnen bereits vor einigen Monaten 7 interessante KI-Computertools vorgestellt, mit denen Sie einen ersten Einblick in die Technologie gewinnen konnten. Einige der vorgestellten Anwendungen - wie zum Beispiel das Erstellen digitaler Charakter, die aussehen wie echte Menschen, sind mittlerweile allgegenwärtig. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass ein deutscher Fußballer versucht hat, eine künstlich generierte Influencerin kennen zu lernen und doch recht erstaunt war, dass es sich um ein "Programm" handelte. In den verschiedensten Bereichen werden sehr große Fortschritte gemacht. Für die Hundebesitzer unter Ihnen auch spannend: Es ist gut möglich, dass die Kommunikation mit Ihrem Vierbeiner deutlich einfacher wird. Was möchte Ihr Hund? Geht es ihm gut? Zugleich könnte die KI übersehene Fähigkeiten von Hunden - und Tieren allgemein - durch maschinelles Sehen und Hören erkennbar machen. Sehr viel besser sind inzwischen auch zusammengetragene Texte etwa für Referate, journalistische Arbeiten oder Präsentationen. Ebenfalls gut einsetzbar ist die KI im Steuer- oder juristischen Bereich. Doch keine Sorge, falls Sie in einem dieser Bereiche arbeiten: Die KI wird auf absehbare Zeit lediglich unterstützen können und nicht Ihren Beruf vollständig übernehmen. Denken Sie nur an den Beginn des Roboter-Einsatzes im PKW-Bereich. Auch hier werden nach wie vor Menschen gebraucht, wenn auch vermehrt mit Cobots (kooperative Roboter) im Team. Der Markt für Künstliche Intelligenz wird schon in den kommenden 3 Jahren mehrere Hundert Millarden Dollar schwer sein. Die Unternehmen, die davon am stärksten profitieren sind dann nicht nur die "Nvidias" und andere Chip-Hersteller die Künstliche Intelligenz ermöglichen. Es sind die Unternehmen, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz effizienter werden. Das wird die Gewinne sprudeln lassen und den Aktienkursen zu neuen Höhen verhelfen. Ihr Team von Techaktien Masterclass wird Ihnen dann genau diese Unternehmen heraussuchen - vielleicht sogar mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

