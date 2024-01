DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Recycling von Lithiumbatterien - was ist möglich? Panasonic, CleanTech Lithium und BYD

Frankfurt (pta/21.01.2024/08:00) - Der Übergang in die Elektromobilität ist aus ökologischer und klimatechnischer Sicht ein großer Gewinn. Allerdings wird für diesen eine große Menge an Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Es stellt sich die Frage, wie grün der Produktionsprozess von diesen aussehen kann. Und vielleicht noch wichtiger: Wie und in welchem Umfang können Lithium-Ionen-Batterien recycelt werden.

Die erste Frage wird vor allem durch Unternehmen beantwortet, die Lithium liefern können. Hierbei gibt es grüne Lichtblicke wie CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37). Das Unternehmen wird im Folgenden noch vorgestellt. Beim Recycling scheint unterdessen einiges möglich zu sein. Untersuchungen von Bosch legen nahe, dass Lithium-Ionen-Batterien so recycelt werden können, dass 95% der chemischen Bestandteile wiederverwendet werden können. Darunter befinden sich das Lithium, Kupfer, Nickel und Kobalt. Nach Berechnungen von Fraunhofer ISI werden europaweit derzeit 50 Kilotonnen Altbatterien recycelt. Im Jahr 2030 soll diese Menge bereits auf 420 Kilotonnen angestiegen sein. Bosch erwartet zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Million E-Auto-Batterien, welche zum Recycling zur Verfügung stehen.

Panasonic (ISIN: JP3866800000) - die höchste Energiedichte auf dem Markt

Das japanische Unternehmen gehört zu den größten Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien weltweit. Die Technologie gehört zu den modernsten der Welt. Die Panasonic-Batterien haben die höchste Energiedichte aller E-Auto-Batterien auf dem Markt. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit sind ebenfalls hoch. Die Lithium-Ionen-Batterien stellen einen wichtigen Faktor bei der weiteren Ausrichtung des Unternehmens dar. Mittlerweile hat Panasonic eine umfassende Produktpalette rund um Elektronikprodukte geschaffen.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Lithiumproduktion mit dem DLE-Verfahren

Die Produktion von Lithium muss für die Weiterentwicklung der Elektromobilität angekurbelt werden, doch dabei gibt es einige Kritiker. Das liegt vor allem an dem traditionellen Verfahren der Verdunstungsteiche. Dieses benötigt viel Wasser und kann langfristige Umweltauswirkungen haben. CleanTech Lithium setzt hingegen auf die direkte Lithiumextraktion (DLE). Sole wird aus unterirdischen Lagerstätten hochgepumpt, das Lithium wird extrahiert, und die Sole wird dann in die Lagerstätte zurückgepumpt. Dadurch ist eine Minimierung des Wasserverlustes, eine effektivere Produktion und eine höhere Reinheit möglich.

Das britische Unternehmen entwickelt zwei Lithiumvorkommen in den chilenischen Anden, bei denen die DLE zum Einsatz kommen soll. Die Rahmenbedingungen für die Produktion sollen komplett durch erneuerbare Energien geschaffen werden. 2026 will CleanTech Lithium mit der Produktion beim Flaggschiffprojekt Laguna Verde beginnen. Dieses besitzt eine JORC-konforme Mineralressource von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE). Anfang 2024 soll eine Vormachbarkeitsstudie vorgelegt werden. Eine Scoping-Studie besagt, dass beim zweiten Projekt, Francisco Basin, eine Produktion von 20.000 Lithiumkarbonat (LCE) im Jahr möglich sein soll. Das Unternehmen strebt ein Offtake-Agreement an. Nach der Veröffentlichung der Vormachtbarkeitsstudie für Laguna Verde sollen Gespräche geführt werden. Schon jetzt können Aktionäre die Aktie von CleanTech Lithium an deutschen Finanzmärkten handeln.

CEO Aldo Boitano erwartet anstrengende Wochen: "Die nächsten sechs Monate werden für CleanTech Lithium eine arbeitsreiche Zeit sein, da die Kombination aus der Vormachbarkeitsstudie und der Analyse der Ergebnisse der Pilotanlage für die direkte Lithiumextraktion eine aufregende Phase auf dem Weg des Unternehmens darstellt"

BYD (ISIN: CNE100000296) - Batterien und Elektroautos

Mit BYD gehört auch ein chinesisches Unternehmen zu den fünf größten Herstellern der Lithium-Ionen-Batterien. Gleichzeitig stellt der Konzern den viertgrößten Autobauer der Welt dar. Bereits Ende August konnte BYD die Marke von eine Million Elektroautos knacken, die im Laufe des Jahres verkauft wurden. Diese Kombination macht das Unternehmen zum großen Konkurrenten von Tesla (ISIN: US88160R1014). Einige Analysten glauben, dass die Aktie derzeit noch unterbewertet ist.

Batterie-ETF als Investmentmöglichkeit: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Der Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating bildet den Solactive Global Lithium Index nach. Der Solactive Global Lithium Index bildet die größten Unternehmen weltweit ab, die in der Erschließung und im Abbau von Lithium oder in der Produktion von Lithiumbatterien tätig sind.

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), TDK (ISIN: JP3538800008), Quimica (ISIN: US8336351056) und BYD

Lithium-Ionen-Batterien können grün sein

Wenn Lithium umweltfreundlich und nachhaltig gewonnen wird, dann ist eine grüne Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien durchaus möglich. Mit dem Recycling können nämlich viele Komponenten wiederverwendbar gemacht werden.

CleanTech Lithium ISIN: JE00BPCP3Z37 https://ctlithium.com/de/ Land: Jersey & UK

