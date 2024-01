Bei Apple-Aktionären herrscht momentan Hochstimmung. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,03 Prozent. An zwei der vier Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei war der Donnerstag mit einem Tagesgewinn von 3,26 Prozent besonders bemerkenswert. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...