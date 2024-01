DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ESG-Megatrends - und ihre Bedeutung für die Börse: Nvidia, De.mem und Vestas

Frankfurt (pta/21.01.2024/09:00) - ESG-Megatrends - und ihre Bedeutung für die Börse: Nvidia, De.mem und Vestas

"Vom Klimawandel über die Digitalisierung bis hin zu Pandemien und Überalterung der Bevölkerung wird das derzeitige Wirtschaftsparadigma von allen Seiten in Frage gestellt". So heißt es in einem aktuellen Strategiepapier für Aktionäre, das von Aegon Asset Management herausgegeben wurde. Die Autoren Simon Lambert und Gertjan Medendorp sind der Meinung, dass globale Trends rund um die ESG-Phänomene die Wirtschaft in den folgenden Jahren grundlegend beeinflussen können. Sie haben vier ESG-Megatrends herausgearbeitet, die eine besonders wichtige Rolle einnehmen sollen.

Wasserknappheit: Die Wasserknappheit wurde in den letzten Monaten und Jahren immer deutlicher. Investoren sollen das Wassermanagement als entscheidende und eigenstände Komponente im Rahmen des Kampfes für die Eindämmung des Klimawandels betrachten.

Klimawandel: Technologischer Wandel, ein globaler Ansatz und politisches Engagement sind gefragt, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Für die Finanzmärkte und die Wirtschaft bedeutet das Übergangsrisiken, aber auch Chancen.

Künstliche Intelligenz und Automation: Die Automatisierung von Technologien und Prozessen umfasst mittlerweile ein breites Spektrum. Unternehmen, die es schaffen, die immer weiter voranschreitende KI effektiv zu implementieren, können sich Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Demografischer Wandel: Das wirtschaftliche Umfeld vieler Regionen wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten von demografischen Veränderungen beeinflusst.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - finanzielle Erträge mit ökologischen Vorteilen?

Eine effiziente und wirksame Wasserbewirtschaftung kann dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Die Unterstützung durch fortschrittliche Technologien ist für ein effizientes Wassermanagement von großer Bedeutung. Eines der Unternehmen, welche derartige Technologien beitragen, ist De.mem. Der Anbieter von dezentralen Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen mit Hauptsitz in Australien hat am Standort in Singapur Membrantechnologien entwickelt, die Filtration von Wasser energiesparender, effektiver und nachhaltiger machen.

De.mem kann auf ein eindrucksvolles Wachstum zurückblicken. Das 3. Quartal 2023 war bereits das 18. in Folge, in denen die Zahlungseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden konnten. Im 4. Quartal erwartet CEO Andreas Kroell Einnahmen zwischen sieben und acht Millionen australische Dollar. Das würde dem höchsten Quartalswert der Firmengeschichte entsprechen. Die Aktie von De.mem wird auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt. Aus Sicht der Investoren können innovative Unternehmen des Wassermarktes finanzielle Erträge mit sozialen und ökologischen Vorteilen verbinden.

Nvidia (ISIN: US67066G1040) - Tech-Konzern profitiert von der KI-Entwicklung

Nach dem Hype um ChatGPT stehen einige KI-Aktien im Rampenlicht. Eine davon ist Nvidia. Tatsächlich hat wohl keine andere Tech-Aktie derart von der jüngsten Entwicklung profitiert. Seit Anfang des Jahres hat sich der Kurs von unter 140 Euro auf mehr als 450 Euro vervielfacht. Im November erreichte Nvidia ein Rekordhoch bei 460,80 Euro.

Der US-amerikanische Tech-Konzern ist vor allem als Hersteller von KI-Hardware bekannt. Die jüngsten Durchbrüche haben Nvidia nun aber eine neue Ebene der Vielfalt ermöglicht. Das Unternehmen hat mit Nvidia AI eine der fortschrittlichsten KI-Plattformen geschaffen. Im KI-Computing ist Nvidia dadurch weltweit führend. Einige Analysten glauben auch deswegen, dass das Rekordhoch demnächst ausgebaut werden könnte. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 650 US-Dollar.

Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921) - ESG-Ratings überzeugen Analysten

Eines der börsennotierten Unternehmen mit dem besten ESG-Rating kommt aus Dänemark. Vestas Wind Systems scheidet bei den Bewertungen der ESG-Ratingagenturen seit Jahren gut ab. Das Windkraft-Unternehmen treibt einen ganzheitlichen Ansatz voran. Zu diesem gehören die Entwicklung, die Produktion, der Vertrieb und auch die Instandhaltung von Windkraftanlagen. Vestas treibt die Entwicklung von Technologien rund um die Windenergie dabei immer weiter voran.

Die gute Stellung auf dem Markt der Windenergie überzeugt zahlreiche Analysten. Ende November gaben unter anderem die Analysten von Berenberg, Bernstein und Goldman Sachs Kaufempfehlungen für die Vestas-Aktie ab.

Passender ESG-ETF: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit (ISIN: DE000ETFL474)

Top-Holdings: ASML Holding (ISIN: NL0010273215), SAP (ISIN: DE0007164600), Allianz (ISIN: DE0008404005) und Schneider Electric (ISIN: FR0000121972)

Das 21. Jahrhundert wird durch die ESG-Megatrends geprägt

Die ESG-Megatrends werden die Wirtschaft in den nächsten Jahren dominieren - und auch die Finanzmärkte. Das glauben zumindest Lambert und Medendorp. Das hätte Folgen für Anlegerinnen und Anleger.

Quellen: https://www.aegonam.com/globalassets/aam/news--insights/responsible-investing/ 7-20-20-esg-megatrends-implications-for-strategic-asset-allocation/ aegonam_esg_megatrends_strategic_asset_allocation.pdf https://e-fundresearch.com/newscenter/168-aegon-asset-management/artikel/ 49130-esg-megatrends-werden-das-restliche-21-jahrhundert-veraendern https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/NVIDIA-CORPORATION-57355629/

