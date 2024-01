DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Growth Investing: Prinzipien und Beispiele - TerrAscend, ASML und Airbus

Frankfurt (pta/21.01.2024/10:00) - Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Wachstumsinvestitionen und Value-Investitionen. Bei Letzteren suchen Anlegerinnen und Anleger nach Wertpapieren, bei denen der Kurs unter dem inneren Wert des Unternehmens liegt, welchen sie diesem zurechnen. Bei der Investition in Growth-Aktien geht es hingegen darum, Aktie von Unternehmen zu finden, die nachhaltig höhere Gewinne und Einnahmen erzielen als der Sektor oder die Branche, in dem sich dieses bewegt. Das Magazin Forbes hat drei Grundprinzipien herausgearbeitet, die beim Growth Investing eine entscheidende Rolle spielen.

Blick auf die Trends der Märkte: Im Moment stellen beispielsweise die künstliche Intelligenz, die Elektromobilität und das Cloud Computing vielversprechende Wachstumstrends dar.

Wettbewerbsvorteil: Was macht ein Unternehmen besonders und hebt es von anderen ab? Und wo liegt ein Vorteil bei Produkten, Dienstleistungen oder Technologien?

Wachstumspotenzial des Marktes: Der Sektor oder Markt, in dem sich das Unternehmen bewegt, muss überproportional wachsen. Und zwar im Großen und im Kleinen. Am Beispiel der Elektromobilität bedeutet das, dass der Markt an sich Wachstumspotenzial durch die hohe Nachfrage nach Elektroautos mitbringt. Außerdem ist beispielsweise die Reichweite der Elektrofahrzeuge ein Erfolgsfaktor.

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) - starkes Wachstum in einem vielversprechenden Markt

Die drei Grundprinzipien lassen sich gut am Beispiel von TerrAscend betrachten. Das am Toronto Stock Exchange gelistete Unternehmen ist auf dem Cannabismarkt tätig. Dieser wächst seit Jahren und mehrere Studien sagen ihm ein weiteres Wachstum voraus. Begründet wird dies beispielsweise von den Analysten von Statista, welche die anstehenden Legalisierungen in vielen Ländern und die zunehmende Nutzung von medizinischem Cannabis für Therapieformen nennen. TerrAscend fiel auf dem Cannabismarkt zuletzt mit einem überdurchschnittlichen Wachstum auf, das deutlich über dem von zahlreichen Wettbewerbern lag. Im dritten Quartal 2023 stiegen die Umsätze der Firma um 35% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 89,2 Millionen US-Dollar an. Gegenüber dem vorherigen Quartal belief sich die Steigerung auf 23,7%. Der Branchenführer Curaleaf Holdings (ISIN: CA23126M1023) stagnierte bei den Umsätzen hingegen.

TerrAscend wurde im Jahr 2017 gegründet und besitzt eine gute Marktstellung in Nordamerika und ist in fünf US-Bundesstaaten präsent. "Wir verstehen uns als voll integriertes Unternehmen, dass mit seinen Anbauflächen, Produktionsanlagen und Vertriebskanälen die gesamte Wertschöpfungskette des Marktes mit hochwertigen Cannabis-Produkten abdeckt - sowohl für den medizinischen als auch den legalen privaten Gebrauch für Erwachsene", erklärt Keith Stauffer, CFO von TerrAscend, die Marschrichtung des Unternehmens.

ASML Holding (ISIN: USN070592100) - Gute Stellung in der Halbleiterindustrie

Das niederländische Unternehmen ist in der Halbleiterindustrie international tätig. ASML Holding stellt Hightech-Systeme her, die zu großen Teilen in der Fertigung und komplexen integrierten Schaltkreisen verwendet werden. Genauer gesagt handelt es sich um Lithographiesysteme. ASML Holding ist der weltweit größte Entwickler und Hersteller in diesem Bereich. Bei der Halbleiterindustrie handelt es sich schon seit einigen Jahren um einen boomenden Markt. Ein Grund dafür, warum Morningstar die Wertpapiere von ASML Holding in ihre Top 10 der Growth-Aktien für das Jahr 2023 aufgenommen hat. Der Kurs der ASML-Aktie lag gegen Ende des Jahres 2023 knapp unter dem Rekordhoch aus dem November 2021. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende Dezember 2023 laut MarketScreener bei rund 700 Euro. (Kurs am 18.01.24: 660 Euro)

Airbus (ISIN: NL0000235190) - im Vorteil gegenüber Boing?

Unter die Top 10 von Morningstar hat es auch Airbus geschafft. Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen bringt laut dem Analyseunternehmen das Potenzial mit, die Produktion an Jets weiter auszubauen. Ein Vorteil könnte demnach auch das Schwächeln des Konkurrenten Boing (ISIN: US0970231058) sein. Ende Dezember 2023 gaben mehrere Analysehäuser eine Kaufempfehlung für die Aktie von Airbus ab. Die Analysten von JP Morgan legten das Kursziel auf 200 Euro fest. Die Experten von Jefferies gaben 150 Euro aus. (Kurs am 18.01.24: 148,54)

Die Growth-Strategie hat viele Befürworter

Das Growth Investing ist neben dem Value-Investing eine der beliebtesten Strategien an den Kapitalmärkten. Es kann sich für Anlegerinnen und Anleger lohnen, künftige Wachstumsmärkte und Wachstumsaktien frühzeitig zu erkennen.

