Straßburg (ots) -Die 45. Edition des Filmfestival Max Ophüls Preis startet am kommenden Montag in Saarbrücken und bietet bis zum 28. Januar wieder ein breitgefächertes Filmangebot.ARTE ist in der Wettbewerbssektion Spielfilm mit drei und in den Nebenreihen MOP-Serien, Kurzfilmreihe Atelier Ludwigsburg-Paris "Ausser Atem/À Bout de Souffle" und Tribute: Christian Schwochow mit weiteren 8 Koproduktionen vertreten. Die Wettbewerbsprogramme kommen sowohl in sieben Spielstätten in Saarbrücken und im Saarland zur Aufführung und sind auch über ein Streaming-Angebot auf der Homepage des Festivals (www.ffmop.de) zu sehen.Wettbewerb SpielfilmGotteskinderFilm von Frauke LoddersNDR/ARTE, Kinescope Film, Magic Media ProductionDeutschland 2024, 120 Min.Jenseits der blauen GrenzeFilm von Sarah NeumannSWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg, Wood Water FilmsDeutschland 2024, 102 Min.MilchzähneFilm von Sophia BöschSWR/ARTE/SR/SWR/SRF/SRG, Weydemann Bros, Dschoint Ventschr FilmproduktionDeutschland 2024, 97 Min.Weitere ARTE-Koproduktionen werden in den Nebenreihen gezeigt:MOP-SerienHaus KummerveldtFilm von Mark LoreiZDF/ARTE, Outside The Club GmbHDeutschland 2022, 6 Folgen à 18-24 Min.JKurzfilmreihe Atelier Ludwigsburg-Paris "Ausser Atem/À Bout de Souffle"CryptidKurzfilm von Amina KramiSWR/ARTE, Filmakademie Baden-WürttembergDeutschland 2023, 8 Min.Melodies of Barking DogsKurzfilm von Daniel HussSWR/ARTE, Filmakademie Baden-WürttembergDeutschland 2023, 9 Min.ParanussKurzfilm von Lena StrohmeierSWR/ARTE, Filmakademie Baden-WürttembergDeutschland 2023, 10 Min.Salon SpitzKurzfilm von Maxi Antonia StumppSWR/ARTE, Filmakademie Baden-WürttembergDeutschland 2023, 9 Min.Tribute: Christian SchwochowDie UnsichtbareFilm von Christian SchwochowSWR/ARTE/RBB, teamWorx TV&Film, Berlin Union Film, Media Factory Berlin,Sommerhaus FilmproduktionDeutschland 2011, 113 Min.PaulaFilm von Christian SchwochowWDR/ARTE, Pandora Films, Grown Up FilmsDeutschland, Frankreich 2016, 123 Min.Je suis KarlFilm von Christian SchwochowRBB/WDR/ARD Degeto/ARTE, Negativ Film, Pandora FilmDeutschland, Tschechien 2021, 126 Min.PaulaFilm von Christian SchwochowWDR/ARTE, Pandora Films, Grown Up FilmsDeutschland, Frankreich 2016, 123 Min.ARTE sendet am Sonntag, 28. Januar 2024 in "Kurzschluss - Das Magazin" (https://www.arte.tv/de/videos/117831-001-A/kurzschluss/) den Kurzfilm "Sehnsucht nach dem Paradies" (Wherever Paradise is), der 2023 den Kurzfilmpreis beim Max Ophüls Preis erhalten hat, sowie die Begegnung mit der Filmemacherin Anna Erlandsson auf deren kleinen Bauernhof in Mittelschweden, wo sie mit ihrem Mann lebt.