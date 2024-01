Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Der Aufwärtsmarsch von Nvidia ist immer erfolgreicher. Die US-Amerikaner haben am Freitag einen Aufschlag von annähernd 4 % geschafft. Die Serie der Erfolgstage wird nur gelegentlich unterbrochen. Der Titel hat dabei nun den höchsten Kurs aller Zeiten erreicht und schaffte mit 545 Euro einen fast schon entscheidenden Schritt. Teuer heißt nicht, dass die Aktie nicht noch weiter klettern könnte Der Wert ist zweifellos schon teuer. Die KGV-Bewertung liegt für 2024 bei gut 53. Damit aber ist nicht gesagt, dass die Aktie nicht noch teurer werden könnte. Analysten lt. Marketscreener sehen für den KI-Wert im Konsens einen möglichen Anstieg auf 670 Dollar, was einem Kurs von über 600 Euro gleich käme. Das ist ein Wert, den die Aktie auch in den Kursschätzungen der Analysten noch nicht erreicht hat. Damit ist der Titel auf dem Weg, ohne Hürden im Chartbild ein noch glänzenderes Bild abgeben zu können. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

