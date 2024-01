Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie von Palantir hat in den vergangenen Tagen drum gerungen, die Marke von 15 Euro wieder zu erobern. Diese gilt bei Chartanalysten durchaus als bedeutend. Dies gelang am Freitag dann eindrucksvoll. Der Titel gewann gleich annähernd 2 %. Das gilt durchaus als gutes Zeichen. Denn somit ist die Aktie noch immer im Aufwärtstrend, wenngleich derzeit auch nur aus der Perspektive der Chartanalysten. Neue Nachrichten gab es im Wesentlichen nicht. Palantir: Das gilt es zu berücksichtigen Das gilt es zu berücksichtigen: Die Aktie ist für die wirtschaftlich orientierten Analysten auch für die neue Woche noch immer sehr teuer. Der Wert hat ein KGV von 195 bezogen auf die vermuteten Ergebnisse des alten Jahres. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Analysten mit einem Kursrückgang rechnen. Der Markt aber zieht nach oben. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

