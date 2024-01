Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nio hat nun an den Märkten einen echten Schlag hinnehmen müssen. Das chinesische Papier verlor am Freitag mit mehr als -4,1 % weiter an Boden. Das kann in zweierlei Hinsicht bedeutend sein oder Gründe haben. Nio selbst produzierte den Schätzungen nach nicht nur 2023 deutliche Verluste. Die werden sich auf ca. 2,4 Mrd. Euro summieren. Nio wird auch für 2024 einen hohen Verlust melden müssen, der wird derzeit auf ca. 2,6 Mrd. Euro geschätzt. Nio und China: Die Frage Die zweite Perspektive auf das Unternehmen berücksichtigt auch die schwache Wirtschaft im Land. Denn Nio muss wie andere chinesische Unternehmen von einem relativen Wirtschaftsabschwung - einem weniger ausgeprägten Wachstum - ausgehen. Nur werden die Zinsen nicht gesenkt, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde. Der Markt zeigt sich demnach weiterhin enttäuscht. Nio wird indes von Analysten aktuell noch positiv bewertet. Die sehen einen möglichen Kursanstieg um gut 75 %. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

