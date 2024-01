Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech hat am Freitag an den Märkten zwar gewonnen, über eine Woche hinweg betrachtet jedoch klar verloren. Die Notierungen sind aktuell nicht auf dem Weg nach oben, auch wenn die Aktie am Freitag mit dem Plus von 0,7 % den Eindruck erweckt haben könnte. Noch immer ist BioNTech mehr als 10 % von der wichtigen Grenze bei 100 Euro entfernt. Diese Grenze gilt gerade unter Charttechnikern als entscheidend für einen möglichen Trenddurchbruch. BioNTech: Noch fehlt viel Es fehlen derzeit die guten Nachrichten, bemängeln Kritiker. Der Titel ist aktuell klar auf dem Weg nach unten. Die Notierungen haben zuletzt an vier Handelstagen hintereinander verloren und sind auch zu teuer. Die KGV-Bewertung liegt bei 58 - das ist historisch bemerkenswert für die Aktie von BioNTech. Das sollte in die Bewertung in der kommenden Woche einfließen. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

