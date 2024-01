Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Hapag-Lloyd befindet sich derzeit in einem recht ordentlichen Lauf. Am Freitag ging es kurz vor dem Ende der Woche jedoch um -1,4 % abwärts. Noch immer ist die Frage, wie weit es für Hapag-Lloyd nach unten oder oben gehen kann, denn es gibt widersprüchliche Meldungen. Hapag-Lloyd: Was denn nun? Die Reederei wird im vergangenen Jahr den Schätzungen nach einen Gewinn in Höhe von mehr als 2,9 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Das Jahr war sicherlich außergewöhnlich gut. Nun wird es im laufenden Jahr ein deutlich schwächeres Ergebnis geben. Die Schätzungen sehen derzeit einen Abschlag auf nur noch knapp 500 Millionen Euro Gewinn vor. Dies würde das KGV für das laufende Jahr auf nur noch 46 reduzieren. Wer kann nun in einem solchen Analysten- und Schätzstreit Recht behalten? Gegenwärtig wäre die Aktie vor der neuen Woche sogar teuer. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Hapag-Lloyd-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Hapag-Lloyd jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hapag-Lloyd Aktie Hapag-Lloyd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

