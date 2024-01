Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie von Nikola ist am Freitag mit einem Rutsch und mächtigen Satz von gut 8 % aus dem Rahmen gefallen. Die US-Amerikaner haben damit ein Zeichen gesetzt, heißt es teils. Nun: Es gibt keinen weiteren Grund für eine solche Bewegung. Der Titel hat damit lediglich die Marke von 0,60 Euro wieder überrundet. Nikola: Das ist die Wahrheit Tatsächlich hat der Kurs auf diese Weise den Marktwert noch immer nicht entscheidend nach oben hieven können. Die Marktkapitalisierung liegt bei weniger als 760 Millionen Dollar und bei nur noch ca. 700 Millionen Euro. Auch aus der Sicht von Analysten, die sich rein mit der Stimmung unter den großen Investoren beschäftigen, gibt es dafür keine Punkte. Lediglich der Konsens der Analysten, die Kurse auf Marketscreener zusammenfassen lassen, liest sich anders. Danach könnte die Aktie um fast 200 % klettern! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

