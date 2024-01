Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Alarmzeichen bei Nel Asa sind unverändert immens. Die Norweger haben am Freitag noch einmal ein Minus von -5 % auf die Börsenplätze gezaubert. Das bedeutet am Ende den tiefsten Kurs der vergangenen Monate. Der Titel hat damit einen weiteren Schritt auf dem Weg nach unten gemacht. Die Kurse sind mit Werten von weniger als 0,50 Euro inzwischen auch für die institutionellen Investoren nicht mehr tragbar. Zudem ist die Marktkapitalisierung insgesamt auf weniger als 750 Millionen Euro nach unten gerutscht. Das lockt kein großes Kapital mehr an, sondern nur noch Spekulanten. Nel Asa: Spekulation auf die Kurse Die Spekulation auf ein Comeback bleibt dennoch erhalten. Der Titel hat bei den Analysten im Konsens noch einen Stein im Brett. Die Schätzung bei Marketscreener sieht noch Kurse von über 0,80 Euro vor. Das ist durchaus ambitioniert. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

