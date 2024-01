Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Coinbase konnte am Freitag kurz vor dem Ende der vergangenen Woche schließlich nicht mehr überzeugen. Die Kurse sind nur um 0,3 % nach oben gezogen. Das gesamte Wochenergebnis ist jedoch weiterhin im roten Bereich: Es beläuft sich auf etwa -4,6 %. Das ist schwach! Coinbase: Die Märkte sind misstrauisch - oder? Man könnte vermuten, die Märkte würden nun misstrauisch. Das ist nicht ganz richtig - denn tatsächlich befindet sich die Aktie unverändert in einem Aufwärtstrend. Der Titel hat im Chartbild immer wieder einmal Hürden, die erst im zweiten Anlauf überwunden werden. Aktuell dürften gut 180 Euro eine solche Hürde darstellen. Dennoch: Analysten sind skeptisch und sehen einen Kursverlust als wahrscheinlich an. Fairerweise muss man sagen: Die Erwartung auf einen solchen Kursverlust ist allerdings auch nur minimal: 1-2 %. Damit wäre der Kurs aktuell fair. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Coinbase-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Coinbase jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Coinbase Aktie Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

