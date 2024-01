Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - CureVac hat aktuell einen kleinen Marsch nach unten begonnen und fortgesetzt. Am Freitag verlor der Titel noch -0,5 %. Das ist nicht besonders viel. Dennoch: Innerhalb von fünf Tagen verlor der Titel noch -5,7 %. Seit Jahresanfang ging es für den Pharmakonzern letztlich um -14,2 % nach unten. Gut sind die Vorzeichen daher derzeit nicht. Analysten sehen dies unverdrossen ganz offensichtlich indes noch anders. Analysten sehen mehr als 200 %! Die Analysten gehen davon aus, der Kurs könnte um mehr als 200 % steigen, so die Daten auf Marketscreener. Das ist sicherlich sehr zuversichtlich, denn sehr gut sieht es für das Unternehmen wirtschaftlich betrachtet noch nicht aus. Die Notierungen sind vielmehr dadurch gebremst, dass die Verluste für 2023 (noch nicht berichtet) und 2024 bei ca. 180 Millionen Euro erwartet werden. Das wäre ausgesprochen viel! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre CureVac-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich CureVac jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur CureVac Aktie CureVac: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...