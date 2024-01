Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Am Freitag ging es für die Aktie des chinesischen Unternehmens JinkoSolar sehr kräftig abwärts. Die Notierungen haben gleich -3,4 % nach. Das ist ein Hammer, insofern es aus rein wirtschaftlicher Sicht derzeit keinen nennenswerten Grund für sehr grobe und hohe Kursverluste zu geben scheint. Vielmehr sind die Chinesen derzeit wohl vor allem Opfer eines wirtschaftspolitischen Streits zwischen China und den USA. Die USA wollen die Zollschranken für die Unternehmen aus dem Solar-Bereich erhöhen. JinkoSolar: Günstig! Die Aktie selbst ist derzeit aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten sicherlich sogar günstig. Das KGV, Maßstab für die Kursentwicklung, ist mit ca. 2,4 für das abgelaufene Jahr fast alarmierend niedrig. Das KGV für das laufende neue Jahr wird mit einem Wert von 2,6 eingeschätzt. Dennoch sind nur Analysten derzeit bereit, noch positive Stimmung zu verbreiten. Die gehen im Konsens lt. Marketscreener davon aus, der Kurs könnte auf mehr als 45 Euro nach oben klettern. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

