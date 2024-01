Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie von ITM Power hat auch am Freitag vor dem Ende der vergangenen Woche einen deutlichen Abschlag hinnehmen müssen. Es ging um -2,5 % nach unten. Die Notierungen gaben damit innerhalb von einer Woche um fast -7 % nach. Die Aktie hat seit 1. Januar auf diese Weise sogar mehr als -15 % nach unten nachgegeben. Der Wert ist auf dem Weg dazu, sich in den Abwärtstrend regelrecht reinzufressen: Denn nun sind die tiefsten Kurse des laufenden Jahrzehnts erreicht. ITM Power: Wenig Hoffnung Letztlich haben die meisten Analysten der charttechnischen oder der technischen Schule wenig Hoffnung darauf, der Wert könnte sich noch erholen. Vielmehr hat die Aktie nun die Quittung dafür erhalten, dass die Marktkapitalisierung mit weniger als 400 Millionen Euro nun auch noch institutionelle Investoren abschrecken dürfte. Der Titel ist derzeit mehr oder weniger vor allem von der Stimmung der Spekulanten abhängig. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

