Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Was passiert mit der Aktie von BYD? Die Analysten rätseln. Denn die Aktie ist am Freitag zwar um 0,4 % geklettert, bleibt aber immer noch relativ schwach. Dies ist insofern rätselhaft, als es kaum neue Nachrichten gibt. Oder gute: BYD hat nun die US-Giganten von Tesla im Ranking der E-Fahrzeughersteller sogar noch überholt. Dennoch: BYD ist im klaren Trend nach unten. Analysten zeigen sich sicherlich irritiert Die Analysten äußern sich derzeit kaum. Wohl aus gutem Grund. Denn sie liegen letztlich daneben. Die Analysten gehen Stand heute davon aus, der Kurs könnte steigen. Nun ist das Kursziel auf 35 bis 37 Euro nach unten korrigiert worden. Es lag zuletzt schon deutlich höher bei mehr als 42 Euro - nur ist der Weg bis dahin äußerst weit, so der Eindruck! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

