Diese fünf in der kommenden Woche anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 23. Januar: Netflix Der Streamingdienstleister ist traditionell der erste große US-Tech-Konzern, der Einblick in sein Zahlenwerk gibt. Damit ist der Ergebnisbericht zeitgleich ein wichtiger Stimmungstest: Sind Anleger aktuell bereit, gute Zahlen mit ansprechenden Kursreaktionen zu belohnen oder wird schon bei kleiner Schwäche, ob bei den Zahlen oder dem Ausblick, gnadenlos abverkauft? Die Erwartungen an Netflix sind jedenfalls hoch, denn bislang macht der Platzhirsch im hart umkämpften …