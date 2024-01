Diese 6 Kryptowährungen sind die Gewinner der letzten Woche

Nach der lang erhofften Genehmigung des ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA folgte die große Ernüchterung. Während viele schon den großen Ausbruch und einen sechsstelligen Kurs vor ihren Augen gesehen haben, hat der Bitcoin und damit auch viele weitere Kryptowährungen in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Doch es gibt auch Gewinner in den letzten Tagen am Kryptomarkt. Welche das sind, haben wir exklusiv in diesem Beitrag zusammengefasst.

Ronin (RON)

Während die meisten Kryptowährungen zuletzt an Wert verloren haben, ist der von Ronin innerhalb der letzten sieben Tage um 32,9 Prozent angestiegen. Mit solch einer Performance steht die junge Kryptowährung an der Spitze aller, doch was steckt dahinter? Hinter Ronin steckt eine innovative Blockchain, die von Sky Mavis ins Leben gerufen wurde, einer vietnamesischen Entwicklerfirma für Blockchain-Spiele. Bekannt ist die Plattform insbesondere für ihre Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) sowie der Optimierungfähigkeit für Blockchain-Spiele und NFTs. Der Ronin-Token ist selbst die zentrale Währung zum Abwickeln aller Transaktionen innerhalb des Ökosystems. Eine erst kürzlich durchgeführte Aktualisierung, welche zukünftig das Ethereum Mainnet, die Ethereum-Sidechain Polygon und Binance BNB Chain unterstützt, gab dem Kurs ordentlich Rückenwind.

Flare (FLR)

Neben Ronin gehört auch die Kryptowährung Flare zu den großen Gewinnern der letzten Tage. Auf der Basis von sieben Tagen steht der Token mit 26,3 Prozent im Plus, Tendenz steigend. Hinter dem potenzialfreien Token verbirgt sich ebenfalls eine innovative Blockchain-Plattform. Ihre Einzigartigkeit gewinnt die Flare-Chain durch ihren Ansatz, die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Blockchain-Netzwerken zu beheben. Einfach ausgedrückt schlägt die Plattform eine Brücke zwischen den verschiedenen Krypto-Netzwerken am Markt. Genau diese Funktion ist es auch, für die ein großer Bedarf in der Branche besteht. Branchenexperten erwarten daher einen weiteren Kursanstieg des Native-Token in den kommenden Monaten und Jahren.

Astar (ASTR)

Unmittelbar an den Erfolg von Flare knüpft Astar an, die Kryptowährung, die innerhalb der letzten sieben Tage rund 26 Prozent an Wert hinzugewonnen hat. Einen Großteil des Aufschwungs hat die Kryptowährung der Ankündigung der südkoreanischen Kryptobörse Upbit zu verdanken, die den Token bald in den Handel aufnehmen möchte. Kurz nach der Ankündigung explodierte der Astar-Token förmlich und stieg um 70 Prozent an. Neben der reinen Aussicht auf die baldige Listung bringt Astar selbst auch einen echten Mehrwert mit sich, der langfristig zu weiteren Kurssteigerungen führen könnte. Das Netzwerk von Astar verbindet das Polkadot-Ökosystem mit Layer-1-Blockchains, wie beispielsweise das von Ethereum.

Plyth Network (PYTH)

Plyth Network stellt eine innovative Oracle-Lösung dar, die mittlerweile eine Vielzahl von Marktdaten in Echtzeit an über 30 verschiedene Blockchains liefert. Im Vordergrund steht dabei die hohe Qualität der Daten und die Geschwindigkeit, in der sie übertragen werden. Der Plyth-Token selbst ist der Native-Token der Plattform und konnte auf der Basis von einer Woche rund 21,4 Prozent an Wert hinzugewinnen. Dabei gilt es anzufügen, dass der Plyth-Token erst im November des vergangenen Jahres erstmals an Kryptobörsen gelistet wurde.

Siacoin

Im Gegensatz zum Plyth-Token gehört der Siacoin zu den ältesten Kryptowährungen am Markt. Bereits im Herbst 2015 wurde der Siacoin erstmals an Kryptobörsen gelistet und hat seitdem mehrere Höhen und Tiefen durchlebt. Der ursprüngliche Gedanke der Gründer war es, dass neben dem anonymen Zahlungsverkehr auch die verschiedensten Daten vollkommen anonym gespeichert werden können. Das Ergebnis war schlussendlich ein Cloud-Speicher, dessen zentrale Währung der Siacoin einnimmt, um alle Gebühren für die Speicherung der Daten begleichen zu können. Der große Vorteil neben der Anonymität ist der Kostenfaktor, denn die Kosten liegen rund 90 Prozent unter denen von herkömmlichen Cloud-Anbietern. Lange war es jedoch rund um den Siacoin ruhig geblieben, bis er seit Oktober letzten Jahres kontinuierlich ansteigt. Auf der Wochenbasis notiert der Token mit 20,9 Prozent im Plus.

Chiliz (CHZ)

Hinter Chiliz verbirgt sich vereinfacht ausgedrückt die führende Kryptowährung im Bereich von Sport und Unterhaltung. Konkret wendet sich Chiliz an die verschiedenen Vereine und Organisationen im Bereich von Sport und Unterhaltung mit dem Ziel, die Fans bestmöglich einzubinden. Möglich soll dies durch einen sogenannten Fan-Token sein, der unter anderem die Teilnahme an den verschiedenen Abstimmungen des Vereins ermöglicht. Bereits in den letzten Monaten und Jahren konnte eine Vielzahl an namhaften Partnerschaften geschlossen werden. Vereine wie der FC Barcelona, Manchester City und Juventus Turin sind dafür nur einige Beispiele. Der Chiliz-Token stieg besonders in den letzten Tagen an und liegt auf der Basis von sieben Tagen um 17,3 Prozent im Plus. Damit erreicht die beliebte Kryptowährung den sechsten Platz unter den Top Performern.

