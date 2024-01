LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Demonstrationen gegen Rechts:

"Und ja, dass Hunderttausende gegen rechts marschieren ist vor allem ein Signal. Ein Signal dafür, dass viele Deutsche - über Parteigrenzen und Weltanschauungen hinweg - fürs Verteidigen der Demokratie zusammenstehen. Das ist ungemein wichtig. Doch Signale und Symbole laufen Gefahr, sich im Lauf der Zeit abzunutzen. Auch bleibt zu hoffen, dass die Demonstrationen nicht "gekapert" werden - von Gruppen, die ihre eigene Agenda verfolgen. Ganz nüchtern muss man festhalten: Demonstrationen alleine werden die Rechten nicht aufhalten. Entschieden wird deren Aufstieg oder Fall vor allem an der Wahlurne. Auch liegt es an jedem Einzelnen, dass er - vielleicht beim Gespräch in der kleinen Gruppe, vielleicht unter vier Augen - rechtem Gedankengut etwas entgegensetzt. Demonstrieren, wählen gehen, reden - das ist ein guter Dreiklang."/zz/DP/he