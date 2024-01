DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPREISE - Angesichts der schwächelnden deutschen Wirtschaft hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Wiedereinführung der Energiepreisbremsen ausgesprochen. "Kurzfristig sollten die Energiepreisbremsen weiter gelten", sagte Söder dem Handelsblatt. Man müsse die Breite des Mittelstands in den Blick nehmen mit niedrigeren Steuern, niedrigeren Energiepreisen und einem schlankeren Staat. Der CSU-Chef warf der Ampelkoalition vor, weder lang- noch kurzfristig ein Konzept für eine bezahlbare Energieversorgung zu haben. (Handelsblatt)

AUTOZULIEFERER - Die deutschen Autozulieferer stehen vor einem massiven Stellenabbau. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, "bereitet die Negativspirale schlechter Nachrichten Sorgen". Die Folgen der Transformation würden jetzt erst sichtbar. "Ich fürchte, das ist erst der Anfang", sagte er der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Für diese Dekade "rechnen wir bei Autoherstellern und Zulieferern in Deutschland mit einem Rückgang von 20 Prozent bei den Beschäftigtenzahlen". (Automobilwoche)

BAUINDUSTRIE - Wegen der Krise im Wohnungsbau rechnet die Bauindustrie in Deutschland dieses Jahr mit dem ersten Beschäftigungsverlust in der Branche seit der Finanzkrise. "Wir rechnen der damit, dass in den kommenden Monaten etwa 10.000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes HDB. Grund für diese düstere Prognose sei die schwache Konjunktur am Bau. (Welt)

