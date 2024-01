In dem von erneuter (Leitzins-)Verunsicherung und Gewinnmitnahmen geprägten Jahresauftakt hat die Infineon-Aktie ihre Konsolidierung weiter ausgedehnt. Mit dem freundlichen Ausblick des weltgrößten Auftragsfertiger für die Chipbranche TSMC hat die Stimmung zuletzt aber wieder gedreht. Fundamentale Neuigkeiten stehen bei dem DAX-Konzern mit den Q1-Zahlen erst am 6. Februar an. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023/2024 (Ende September) am 6. Februar dürften noch einen verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. ...

