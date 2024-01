© Foto: wallstreetONLINE



Eine Woche voller Ergebnisse und Entscheidungen wartet auf Anleger: Von den Tech-Größen der Wall Street bis zur EZB nach Frankfurt. Der Ausblick von unserem Marktexperten Lars Wißler.Diese Woche wird wieder intensiv. Die Berichtssaison geht richtig los. Auf deutscher Seite ist natürlich SAP am Mittwoch spannend. Auch am Dienstag geht es mit unter anderem Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Netflix heiß her. Am Mittwoch Visa, am Donnerstag Intel und am Freitag American Express. Gerade die beiden Finanzdienstleister könnten von den höheren Zinsen massiv profitiert haben. Auch Wirtschaftsdaten haben wir zur Genüge. Die EZB entscheidet am Donnerstag über den europäischen Leitzins. …