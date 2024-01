The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2024ISIN NameCH0122787606 PFBK SCHW.HYP. 11-24 540FR0011521319 CADES 13/24 MTNDE000LB1P0B9 LBBW GM-FLOATER 18/24US35137LAG05 FOX 20/24XS2289844693 EIB 21/24 MTNXS2290806954 XINY.REAL E. 21/24SE0017767346 CABON.GR.HLD 22/26 FLRXS2432520166 ASIAN DEV.BK 22/24 MTNDE000A1RQC36 HESSEN SCHA.17/24FR0013233384 ACCOR 17/24US316773CX61 FIFTH THIRD B.19/24AU3CB0265163 EIB 19/24 MTNBE0002631126 KBC GROEP 19/24 MTNXS1527126772 BP CAPITAL MKTS 16/24 MTNXS1940192039 JUST EAT TAKAWAY.19/24 CVPL0000107454 POLEN 13-24 FLR 124XS1456422135 JPMORGAN CHASE 16/24 MTN