AT&S eröffnet am 24. Jänner 2024 offiziell das neue Werk in Kulim, Malaysia. An der neuen Hightech-Produktionsstätte in Kulim werden IC-Substrate für Mikrochips für High-Performance-Computing, Rechenzentren und KI-Anwendungen für Unternehmen wie z.B. AMD hergestellt. Laut AT&S wir vor allem KI in den meisten digitalen Anwendungen eine Rolle spielen. "Exakt dieser globale Megatrend zahlt auf die Strategie von AT&S ein, denn wir werden vor allem im und durch das Hochleistungs-Computing-Segment wachsen. Daher sind wir seit vielen Jahren massiv auf Expansionskurs und haben uns für Investitionsprojekte wie unseren Campus in Malaysia entschieden", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. Aktuelle Daten zahlreicher Marktanalysten ...

