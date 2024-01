Saudi-Arabien prioritiert Frieden und Wohlstand in seinen Bemühungen, den Nahen Osten in Richtung Stabilität und Sicherheit inmitten der anhaltenden geopolitischen Volatilität in der Region zu führen, hörte das Weltwirtschaftsforum (WEF) Jahrestreffen 2024 heute von ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Reema Bandar Al-Saud, Botschafter des Königreichs Saudi-arabien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

"Das Königreich hat die Normalisierung nicht im Mittelpunkt seiner Politik gestellt. Sie stellt Frieden und Wohlstand im Mittelpunkt ihrer Politik", sagte sie in einer Sitzung über "Saudi-Arabien: Der Weg nach vorn'".

Ihre Königliche Hoheit betonte, dass Saudi-Araia sich auf das "palästinensische Volk konzentriert, das einen Staat, Souveränität und einen unwiderruflichen Weg verdient. So gewinnen wir Sicherheit. Wir tragen Frieden, Wohlstand und Sicherheit in den palästinensischen Staat."

In der gleichen Sitzung sprach seine Exzellenz Adel A. Aljubeir, der Minister für Staatliche Angelegenheiten, Mitglied des Ministerrats und Botschafterin für das Klima, über die Notwendigkeit, den Klimawandel wissenschaftlich anzugehen, weg von Emotionen und Heuchelei.

"Der Appetit der Welt nach Energie ist unbegrenzt. Der zusätzliche Anstieg des Energiebedarfs muss aus nicht-öligen Ressourcen kommen", sagte Aljubeir.

Seine Exzellenz Mohammed Aljadaan, der saudische Finanzminister, betonte, dass Saudi-Arabien entschlossen ist, seine Wirtschaft zu verbessern, weil die Region und die Welt einen starken Saudi brauchen.

Aljadaan betonte, dass das nicht-ölige BIP des Königreichs wächst, die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Niveau ist und die Teilhabe von Frauen an der Arbeitskraft bereits das Ziel überschritten hat, das im Rahmen der saudischen Vision 2030 festgelegt wurde.

Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, saudischer Minister für Wirtschaft und Planung, beschrieb die widerstandsfähige Natur der Region. Er sagte, der Nahe Osten "kommt immer besser aus Herausforderungen heraus" und hat die Gelegenheit, "die Zukunft der globalen Wirtschaft gemeinsam zu gestalten".

Alibrahim ging auf nationale Transformationen ein und betonte die Bedeutung der konsequenten Umsetzung "mit Kühnheit und dem Willen zur Zusammenarbeit mit der Welt. Die Vision 2030 ist eine Evolution, eine Transformation, die uns dorthin führt, wo wir als Wirtschaft und Gesellschaft sein wollen", sagte er.

Am Morgen erkundete eine Sitzung zum Thema 'Ozeanregeneration durch kollaborative Innovation' Ansätze und Lösungen für Umweltprobleme.

