Erholungsversuch misslungen: Die Nel ASA Aktie konnte im Handel am Freitag an der Osloer Börse zwischenzeitlich in der Spitze zwar 5,626 Norwegische Kronen erreichen. Doch der Wochen-Schlusskurs liegt weit darunter bei nur 5,094 Euro - das ist fast das Tagestief vom Freitag und ein Minus von 6,39 Prozent zum Tag davor. Der Versuch der Wasserstoff-Aktie, ...

