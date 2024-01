Am 1. Februar will die Deutsche Bank ihre Bücher öffnen und die Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorstellen. Dabei dürfte natürlich auch die Prognose im Mittelpunkt stehen. Denn um Ausschüttungen in Milliardenhöhe leisten zu können, muss der Gewinn stimmen. In der Firmenkundensparte wurde dafür zuletzt einiges getan.David Lynne, Chef der Firmenkundensparte, sagte im Interview mit dem Handelsblatt: "Im Kreditgeschäft haben wir unsere Strategie angepasst, um ein ausfallsichereres und profitableres Kreditbuch ...

