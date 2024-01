SHENZHEN, China (ots) -Die global bekannte Sportmarke PUMA hat offiziell ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit Tencent abgeschlossen. Gegenstand ist der 2024 GGP (GMV Growth Plan). Die Partner setzen auf gemeinsame Stärken, um das Geschäft anzukurbeln. Shirley Li, General Manager von PUMA China, Fan Yijin, General Manager von Tencent Ad Sales and Operations und Wang Mo, General Manager von Tencent Smart Retail Vertical Industry Ecology nahmen an der Feier anlässlich der Unterzeichnung teil.PUMA tut sich mit Tencent zusammen, um ein neues Modell zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Kundendienste zu entwickeln. Dies basiert auf der Digitalisierung, den Ressourcen von Tencent im Bereich Social Media sowie modernster Technologie. Es soll die emotionale Bindung zwischen der Marke und den Verbrauchern durch konsistente Online- und Offline-Begegnungen stärken.Shirley Li sagte, dass PUMA konsequent innovative Produkte auf den Markt gebracht hat, den Service verbessert hat und die Verbraucher mit der Magie des Sports begeistern möchte. Die Partnerschaft mit Tencent beweist die strategische Weitsicht von PUMA. Das umfassende System von Tencent erreicht Verbraucher in fast allen Lebensbereichen. So erhält PUMA mehr Einblick in die Bedürfnisse von Konsumenten und kann Sportbegeisterte sowie die junge Generation besser erreichen. Beide treiben langfristig das Marktwachstum in China voran.Im Verlauf der Kooperation wird PUMA von den vielfältigen Online-Traffic-Ressourcen und dem weit verbreiteten Social-Media-System von Tencent profitieren. So soll die soziale Infrastruktur die Beziehungen zu Verbrauchern vertiefen. Es wird eine Matrix für Social Media entwickelt, die Online- und Offline-Welten nahtlos miteinander verbindet, um so die Marke langfristig zu stärken.Fan Yijin sagte, dass Kanäle wie Moments, WeChat Official Accounts, WeChat Channels und WeChat Pay zum Einsatz kommen werden. Darüber kommuniziert Tencent dank hochwertigem Content über Live Streaming, Marken-Interaktion und personalisierte Dienste intensiv mit den Nutzern. Und WeChat Mini Programme dienen als offizielle Website von Marken, um Online-Zugriffe aus dem privaten Sektor erfolgreich zu managen. Dank der Partnerschaft mit PUMA wird Tencent in der Lage sein, interne Ressourcen zu integrieren und die Anforderungen von PUMA an digitale Operationen zu erfüllen. Das macht das Wachstum besser planbar.2024 ist ein wichtiges Jahr für zahlreiche Sportgroßveranstaltungen und die gesamte Nation befindet sich in enthusiastischer Stimmung. PUMA und Tencent werden gemeinsam effizientere und intelligentere Lösungen entwickeln, um die Effizienz sowohl im privaten als auch öffentlichen Sektor zu steigern. Dank Digitalisierung und Innovation in der Branche für Sportbekleidung entsteht eine Win-Win-Situation und die digitale Intelligenz erreicht ein höheres Niveau.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Pressekontakt:Zoe WuZoe.wu@puma.comhttps://about.puma.com/Original-Content von: PUMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165093/5696521