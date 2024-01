Emittent / Herausgeber: IWG International Wealth Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

IWG Finance AG investiert Millionenbetrag in Telemedizin-Weltneuheit: Doctors365



22.01.2024 / 09:11 CET/CEST

Die IWG Finance AG plant, mit dem bisher höchsten Einzelinvestment in Millionenhöhe die globale Expansion der Echtzeit-Telemedizinplattform zu fördern. Derzeit ist das Gesundheits-Portal neben Deutsch in 11 weiteren Sprachen verfügbar. Claire Summerfield, Vorstandsmitglied der IWG Finance AG, unterstreicht die Begeisterung ihres Teams für Doctors365 : "Wir sehen großes Potenzial in diesem Unternehmen. Unsere Investition soll dazu beitragen, dass Doctors365 die Branche revolutioniert und dauerhaft die Marktführerschaft übernimmt." Mit einem begeisterten Team, das sich mit Leidenschaft engagiert, hat Doctors365 eine Generation von Kunden in Europa für ihre Telemedizinplattform gewonnen. Diese zeichnet sich durch eine einfache, menschliche und nutzerfreundliche Erfahrung aus, die sich deutlich von herkömmlichen Arztbesuchen unterscheidet. "Das Schweizer Unternehmen hat erfolgreich eine wegweisende Palette von Dienstleistungen sowohl für Patienten als auch für den Gesundheitssektor entwickelt, die unsere eigene Angebotspalette sinnvoll ergänzt. Wir sind begeistert, Teil dieser bahnbrechenden Reise zu sein", so Claire Summerfield, Vorstandsvorsitzende der IWG AG. Dr. Lejla Karahodza, Gründerin von Doctors365 hochqualifizierte Fachärztin aus der Schweiz mit langjähriger Erfahrung, setzt sich entschlossen für das Fortschreiten des Projekts ein. Neben der Leitung mehrerer Praxen widmet sie sich auch einem Medizinischen Gutachteninstitut. Die Absolventin renommierter medizinischer Ausbildungsstätten, bringt ihre fachliche Expertise und ihre Vision für eine moderne Gesundheitsversorgung in das Projekt ein. Die Fachärztin hat sich in der Schweizer Gesundheitslandschaft einen Namen gemacht und verfügt über umfassende Erfahrung in verschiedenen medizinischen Disziplinen. Neben ihrer Tätigkeit in eigenen Praxen setzt sie sich leidenschaftlich für die Förderung der medizinischen Forschung und Entwicklung ein. Seit dem Start vor einem halben Jahr haben sich über 450 Fachärzte auf der Plattform registriert, und mittelfristig strebt man weltweit hunderte Millionen registrierte Patienten an. Doctors365 ist der weltweit führende Anbieter von Telemedizin, eine mehrsprachige medizinische Online-Plattform für Telemedizin in Echtzeit, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen weltweit zugänglich ist. Die Plattform bietet Video-Termine mit zertifizierten Ärzten und Psychologen, jederzeit und überall, entwickelt für die Nutzung auf Mobilgeräten. Mit über 450 Ärzten und Verfügbarkeit in 11 verschiedenen Sprachen ermöglicht der 24/7-hausärztliche Dienst von Doctors365 kostenfreie medizinische Beratung ohne monatliche Gebühren oder Abonnements. Die ehrgeizigen Perspektiven des in Zürich ansässigen Start-ups zeichnen eine kühne Vision für die Zukunft. Die Gründer von Doctors365 setzen nicht nur auf die bisherigen Erfolge, sondern streben bis 2024 eine erhebliche Expansion an. Hierbei liegt der Fokus auf der Gewinnung weiterer Geldgeber, um eine Finanzierungssumme von bis zu 500 Millionen Euro zu akquirieren. Diese ehrgeizigen Finanzierungspläne dienen als Wegweiser für eine weitreichende Skalierung ihrer Telemedizin-Plattform. Die KI-gestützte Technologie von Doctors365 vergleicht Symptome und verbindet Patienten mit Hunderten von Ärzten mit Facharzttitel. Die Plattform wurde unter der Leitung erfahrener deutscher Pädagogen ins Leben gerufen, um schnelle und kompetente medizinische Dienstleistungen anzubieten. Die Anwendung von doctor365, die bereits vor dem offiziellen Launch im App Store und Google Play verfügbar ist, wurde mit beeindruckenden 20 Millionen Euro bewertet. Die in Frankfrut am Main ansässige IWG Finance AG ist Bestandteil der International Wealth Group mit Hauptsitz auf der Insel Zypern. Das weltweit tätige Investmenthaus operiert im Bereich der Vermittlung von Investmentvermögen und Vermögensanlagen und unterliegt dabei der Aufsicht durch die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde, die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde, CySEC, genießt in der EU einen ausgezeichneten Ruf für ihre strenge Überwachung und Regulierung von Finanzdienstleistern. Die IWG AG Deutschland profitiert somit von einer soliden rechtlichen Grundlage, die es ihr ermöglicht, Investmentvermögen und Vermögensanlagen nahezu europaweit zu vermitteln.



