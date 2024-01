Dogecoin fällt um 6 %: Hype wieder vorbei oder jetzt alles auf DOGE?

Der Angriff auf die 0,90 US-Dollar ist vorerst gescheitert. Innerhalb der letzten 24 Stunden verliert Dogecoin um rund 6,5 Prozent. Damit ist die Fantasie, dass der DOGE endlich als Zahlungsmittel bei X implementiert wird, noch nicht wirklich groß. Zumindest schlägt sich der anfängliche Hype bis dato noch nicht vollends auf die Kursentwicklung durch. Denn gestern notierte der wertvollste Meme-Coin mit über 12 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zwischenzeitlich noch rund 10 % im Plus. Die Gewinne wurden zum Großteil nun wieder abgegeben, Gewinnmitnahmen waren jedoch auch bei überkauftem RSI im kurzfristigen Chart indiziert.

So hat die Dogecoin-Community schnell die Frage aufgeworfen, ob der Dogecoin jetzt wieder auf 0,10 US-Dollar steigen kann. An Euphorie und Aufmerksamkeit für DOGE dürfte es vorerst nicht mangeln.

Doch wie geht's jetzt weiter? Ist der Dogecoin eine sichere Wette in Bezug auf die Implementierung als Zahlungsmittel bei X oder der Hype schon wieder vorbei?

X-Fantasie treibt Dogecoin an

Der gestrige Kurssprung war einer klaren Fantasie geschuldet. Denn die Community hinter dem Dogecoin spekuliert auf eine Integration in Twitter (heute X).

Dogecoin, seines Zeichens immer noch der wertvollste Meme-Coind er Welt, möchte sich neu definieren, und ernsthafte Usecases etablieren. Indem praktische Anwendungen entwickelt werden, möchte der Dogecoin langfristig eine Daseinsberechtigung erwerben. Das aktuelle Ziel ist es, den Dogecoin potenziell als Zahlungsmethode innerhalb von X zu integrieren, was mit Musks Ambition übereinstimmt, die Plattform in eine umfassende All-in-One-Anwendung zu verwandeln. Die vorgestellte App soll Funktionen von Social-Media, Zahlungsdiensten und anderen Dienstleistungen vereinen und ist inspiriert von Tencents WeChat, einer renommierten multifunktionalen Plattform in China. Kommt die Super-App, könnte auch DOGE eine wichtige Rolle spielen.

Aktuelle Diskussionen drehen sich nämlich vermehrt um die Einbindung von Dogecoin in X Payments. Diese potenzielle Adoption von Dogecoin wird als ein zentrales Narrativ angesehen, das die Marktnachfrage stimulieren könnte. Der Zahlungsdienst hat Berichten zufolge bedeutende regulatorische Fortschritte erzielt, indem er sich in verschiedenen Regionen registriert und die notwendigen Lizenzen zur Abwicklung von Zahlungen erworben hat.

Dennoch handelt es sich aktuell eben weiter um Spekulationen - die Community ist sich (noch) unsicher, ob Kryptowährungen - wenn ja, welche - integriert werden. Zwar hatte Elon Musk immer wieder seine Bewunderung für Kryptos und Dogecoin geäußert, dann aber beispielsweise auch Bitcoin als Zahlungsmethode bei Tesla gestrichen.

Dogecoin Kurs fällt um 6 % - wie geht's weiter?

Der Dogecoin fällt also um 6 Prozent in den letzten 24 Stunden und muss damit einen Großteil seiner Gewinne wieder abgeben. Das Volumen war ebenfalls rückläufig und sank nach aggregierten Daten von CoinMarketCap um 17 %. Dies für einen Sonntag jedoch keine gänzlich ungewöhnliche Entwicklung. Charttechnisch scheiterte der Dogecoin intraday mehrfach an der 50-Tagelinie. Der RSI reagierte zuletzt nach einem Rutsch in den überverkauften Zustand positiv und befindet sich aktuell wieder im neutralen Zustand. Technisch bleibt die Ausgangslage somit uneinheitlich, zumindest auf Tagesbasis mangelt es noch an einem klaren Setup.

Doch der Dogecoin ist auch imstande, erneut Aufmerksamkeit auf Meme-Coins zu lenken. Mit PEPE und BONK haben einige Meme-Coins 2023 den Markt eindrucksvoll geschlagen - kann Meme Kombat folgen?

Der neue Meme-Coin Meme Kombat (MK) hat bereits umfangreiche finanzielle Unterstützung erhalten, mit Investitionen von über 6,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf. Die On-Chain-Daten zeigen hier sogar schon ein wachsendes Interesse von Krypto-Walen an MK - ungewöhnlich für einen neuen Vorverkauf. Meme Kombat möchte nun 2024 mit einem Schwerpunkt auf einem Gaming-Ökosystem Marktanteile gewinnen. Dabei konzentriert sich der Ansatz auf beliebte Meme-Charaktere wie Doge, Pepe und Shiba Inu. Diese Charaktere haben bereits eine starke emotionale Verbindung zu einer umfangreichen Community aufgebaut und tauchen bei Meme Kombat erneut auf.

Ergo möchte man die Gaming-Welt revolutionieren, indem eine vielfältige Welt der Memes in ein einzigartiges Spieluniversum integriert wird. So entsteht ein interaktives und unterhaltsames Erlebnis liegt, mit fesselnden Kämpfen zwischen den Meme-Figuren.

Die Roadmap von Meme Kombat betont das kontinuierliche Engagement für Wachstum und Community-Integration. Der Presale, der bereits über 7 Millionen US-Dollar eingebracht hat, zeugt von einer starken Nachfrage und neigt sich nun dynamisch dem Ende zu.

Anleger, die noch vor dem Handelsstart in Meme Kombat investieren wollen, müssen also schnell handeln. Zudem bietet das Projekt während des Presales bereits Staking an, wobei Anleger laut der offiziellen Webseite aktuell über 130 Prozent APY erzielen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.