So startet der DAX in die neue Handelswoche - kann der Index seine Erholung vom Freitag fortsetzen? Aktien von Hypoport und Worldline im Fokus. Rekordhohe US-Börsen haben am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufgehellt. Der DAX kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,66 Prozent auf 16 663,75 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmenswerten ging es um 0,98 Prozent auf 25 682,27 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex ...

