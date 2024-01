Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -LenioBio, ein Life-Science-Unternehmen, das eine innovative eukaryotische Proteinexpressionsplattform für die Entdeckung und Entwicklung von Biopharmazeutika und Impfstoffen anbietet, gab heute die Ernennung von Hugh Watson zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens mit Wirkung vom 1. Januar 2024 bekannt.Für seine Rolle als Finanzvorstand bringt Hugh Watson einen reichen Erfahrungsschatz und strategische Finanzkenntnisse mit, da er fast drei Jahrzehnte lang in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Geschäftsumwandlung in internationalen Produktionsunternehmen tätig war. Bevor er zu LenioBio kam, hatte er die Funktion des Finanzvorstands in verschiedenen Unternehmen inne, darunter ein von Private Equity finanziertes Lebensmittel-Startup und Schlüsselpositionen in internationalen börsennotierten Unternehmen wie Synthomer PLC und Bakkavor Group.André Goerke, Geschäftsführer von LenioBio, begrüßte den jüngsten Neuzugang im Führungsteam: "Ich freue mich, Hugh in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Branchenerfahrung und sein finanzielles Fachwissen werden uns in der nächsten Phase der Kommerzialisierung unserer innovativen Produktionsplattform von großem Nutzen sein."Hugh ist vom transformativen Potenzial der Proteinexpressionstechnologie von LenioBio begeistert: "Die Landschaft der therapeutischen Medikamentenentwicklung entwickelt sich weiter, und wir haben die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Wissenschaftler auf Proteine zugreifen und mit ihnen arbeiten, positiv zu verändern. Das ist wirklich aufregend! Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und Erfahrungen in das Team einzubringen, während wir unsere Reise von der wissenschaftlichen Entdeckung bis zur Nutzung kommerzieller Chancen fortsetzen."Informationen zu LenioBioLenioBio ist ein Biowissenschafts- und Biotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des weltweiten Zugangs zu wirksamen und erschwinglichen Arzneimitteln verschrieben hat. LenioBio entwickelt transformative Technologien für die Entdeckung, Entwicklung und großtechnische Produktion von Proteinen und befreit den Prozess von den herkömmlichen Beschränkungen der Zellen. Das von LenioBio entwickelte ALiCE® ist eine innovative Plattform zur Expression eukaryotischer Proteine, die es Wissenschaftlern weltweit ermöglicht, die Entdeckung und Entwicklung lebensrettender Medikamente und Impfstoffe zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leniobio-gmbh/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314253/LenioBio_Hugh_Watson_CFO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2314252/LenioBio_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-ernennt-hugh-watson-zum-finanzvorstand-302040439.htmlPressekontakt:Kate Bailey,K.bailey@leniobio.com,+49 1712067094Original-Content von: LenioBio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173202/5696568