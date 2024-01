© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner



Gute Nachrichten für BYD-Aktionäre zum Wochenstart: Der US-amerikanische Vermögensverwalter AllianceBernstein hat sein Kursziel für die BYD-Aktie ordentlich nach oben geschraubt. AllianceBernstein ist optimistisch für den Automobilgiganten BYD und identifiziert ein bedeutendes Wachstumspotenzial, sowohl in der Ausdehnung auf den Massenmarkt als auch auf das Premiumsegment in China. Besonders vielversprechend erscheint das Massensegment, das momentan lediglich eine Durchdringungsrate von neun Prozent bei Elektrofahrzeugen zeigt. Die Analysten prognostizieren daher, dass BYD in diesem Jahr eine Auslieferung von 3,7 Millionen Einheiten erreichen wird, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber …