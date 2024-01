Mainz (ots) -Der Wikinger-Junge mit den genialen Ideen wird 50 Jahre alt: Am 31. Januar 1974 war "Wickie" in der Zeichentrickserie "Wickie ... und die starken Männer" erstmals im ZDF-Programm zu sehen. Zu seinem runden Geburtstag sind er und seine Freunde ab Freitag, 26. Januar 2024, in einem umfassenden Schwerpunkt wieder zurück - bei KiKA, im ZDF, in ZDFneo und in der ZDFmediathek.1974 schipperten die Wikinger in der Serie "Wickie ... und die starken Männer" erstmals über die Weltmeere. An fremden Küsten gingen sie auf Beutezug und gerieten dabei selbst so manches Mal in Furcht und Schrecken. Immer dabei: Wickie mit seinen guten Ideen. Ab Sonntag, 28. Januar 2024, startet ZDFneo mit den ersten 16 Folgen der Serie und strahlt an den Folgetagen die komplette erste Staffel aus. Das ZDF zeigt zudem die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel. KiKA strahlt zum Jubiläum bereits am Samstag, 27. Januar 2024, 16.25 Uhr, acht Folgen der 3-D-Animationsserie "Wickie und die starken Männer" aus.Zudem werden die beiden Spielfilme "Wickie ... und die starken Männer" aus dem Jahr 1978 (Sonntag, 28. Januar 2024, 7.40 Uhr, ZDF) sowie "Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert" aus dem Jahr 2020 (Freitag, 26. Januar 2024, 19.30 Uhr, KiKA) zu sehen sein.Übersicht der Sendedaten:"Wickie ... und die starken Männer", fünf Folgenab Sonntag, 28. Januar 2024, 5.50 Uhr, im ZDF"Wickie ... und die starken Männer, Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1978Sonntag, 28. Januar 2024, 7.40 Uhr, im ZDFab Freitag, 26. Januar 2024, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek"Wickie ... und die starken Männer", die komplette erste Staffelab Sonntag, 28. Januar 2024, 10.45 Uhr, in ZDFneoalle Folgen nach der jeweiligen Ausstrahlung in der ZDFmediathek (komplett online ab Freitag, 2. Februar 2024)"Wickie und die starken Männer", acht Folgen der 3-D-Animationsserieab Samstag, 27. Januar 2024, 16.25 Uhr, bei KiKA"Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert", Animationsfilm aus dem Jahr 2020Freitag, 26. Januar 2024, 19.30 Uhr, und Sonntag, 28. Januar 2024, 13.30 Uhr, bei KiKAab Mittwoch, 24. Januar 2024, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathekKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.Weitere Informationen"Wickie (https://www.zdf.de/kinder/ueber-zdftivi/rabe-rudi-102.html) und die starken Männer" bei ZDFtivi (https://www.zdf.de/kinder/wickie-und-die-starken-maenner)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5696573