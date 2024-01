FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Motorenbauers Deutz haben zu Wochenbeginn an ihre hohen Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Mit einem Kursplus von zuletzt 9,2 Prozent auf 5,26 Euro lagen sie im Nebenwerteindex SDax auf dem ersten Platz und schlossen die Kurslücke, die sich im Juli 2023 aufgetan hatte.

Am Freitag hatten sie bereits um fast sechs Prozent zugelegt. Der Verkauf der Bootsmotorentochter an Yamaha Motor kam gut an. In nur drei Handelstagen haben Anleger aktuell einen Gewinn von einem Fünftel eingestrichen.

Der Verkauf des Bootsmotorengeschäfts sollte sich positiv auf die Margen auswirken, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking bereits am Freitag. Am Montag nun erhöhte der Experte sein Kursziel für Deutz von 8 auf 10 Euro./ajx/mis