© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein



Als der Stablecoin TerraUSD zusammenbrach, bescherte das Anlegern 40 Milliarden US-Dollar an Verlusten. Nun ist das Unternehmen dahinter pleite.Terraform Labs (TFL), das Unternehmen hinter dem Stablecoin TerraUSD, der im Jahr 2022 zusammenbrach und die Kryptowährungsmärkte in Aufruhr versetzte, hat in den USA Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet. Das geht aus den am Sonntag eingereichten Gerichtsunterlagen hervor, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Das in Singapur ansässige Unternehmen gab in einem Antrag an das Insolvenzgericht in Delaware Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 bis 500 Millionen US-Dollar an. Terraform Labs erklärte, dass das Unternehmen während des …