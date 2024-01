DJ Bitkom: Unternehmen erkennen in Künstlicher Intelligenz Chance für das Klima

BERLIN (Dow Jones)--Eine große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sieht in der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Chance für das Klima. KI benötigt zwar viel Rechenpower - doch laut einer Umfrage für den Digitalverband glauben 79 der Unternehmen, dass KI auch Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels liefern und die Menschheit bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen kann. Jedes fünfte Unternehmen sieht in der Technologie allerdings ein entsprechendes Risiko.

"Künstliche Intelligenz hat für den Klimaschutz ein riesiges Potenzial. Sie kann den Energieverbrauch von Fabriken entscheidend senken, Gebäude auf CO2-Sparkurs bringen, Lebensmittelverschwendung verringern oder in der Landwirtschaft den Einsatz von Dünger minimieren", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Von den mehr als 500 befragten Unternehmen sind außerdem 41 Prozent der Ansicht, die Menschheit werde ihre Klimaprobleme überhaupt nur mithilfe von Künstlicher Intelligenz lösen können. 84 Prozent der Unternehmen in Deutschland trauen KI außerdem zu, Klimarisiken besser vorhersagen zu können. 69 Prozent fordern, es solle stärker daran geforscht werden, wie KI gegen den Klimawandel helfen kann.

Allerdings betrachten drei Viertel der Unternehmen den hohen Energieverbrauch als ein großes Problem bei der Entwicklung von KI. "Je grüner der Strom und je höher die Effizienz von Hard- und Software, desto klimafreundlicher die KI", betonte Rohleder. Rechenzentren müssten in Deutschland von 2027 an CO2-neutral betrieben werden. Dies werde sich sehr positiv auf den Klima-Footprint der Digitalisierung auswirken.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2024 04:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.