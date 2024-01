Bereits in den vergangenen Tagen hat sich die Nordex-Aktie äußerst schwach präsentiert. Zu Wochenbeginn setzt sich die Talfahrt fort, der MDAX-Titel fällt unter die 9-Euro-Marke auf ein neues 52-Wochen-Tief. Ausschlaggebend für den Rücksetzer ist ein Downgrade durch das Bankhaus Metzler, bei dem auch das Kursziel deutlich gesenkt wurde.Fallende Energiepreise würden den Umsatzpool, aus dem Unternehmen wie Nordex schöpfen könnten, kleiner machen, so Analyst Guido Hoymann. Die Kunden seien nun in einer ...

