China-Aktien sind in Hongkong auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gefallen. Anleger blicken pessimistisch in das Reich der Mitte. Neue wirtschaftliche Anreize und marktunterstützende Maßnahmen fehlen.Der Hang Seng China Enterprises Index ist am Montag um bis zu 3,6 Prozent gefallen und hat sich damit einem Niveau genähert, das seit 2005 nicht mehr erreicht wurde. Chinesische Technologiekonzerne wie Meituan und Tencent gehörten zu den größten Belastungsfaktoren. Der anhaltende Ausverkauf chinesischer Aktien steht im krassen Gegensatz zu einer bullishen Wall Street, wo der S&P 500 am Freitag zum ersten Mal seit zwei Jahren ein neues Rekordhoch verzeichnete. "Die jüngsten …