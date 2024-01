© Foto: DALL-E



Das ESG-Anlagevermögen ist 2023 weltweit erstmals zurückgegangen. Ist der Nachhaltigkeitsboom am Finanzmarkt schon vorbei? Die Hintergründe. ESG, die Abkürzung für Environmental, Social und Governance, läutete an der Wall Street eine neue Ära ein. Umweltschutz, gute Unternehmensführung und soziale Aspekte rückten in den Mittelpunkt der Anlagestrategien großer Vermögensverwalter. Ursprünglich ein Nischenkonzept, erlebte ESG einen enormen Aufschwung, als Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, in einem offenen Brief Nachhaltigkeit zum Kern seines Investmentansatzes erklärte. Dieser "fundamentale Umbruch in der Finanzwelt", wie Fink es damals nannte, hat zu einem starken …