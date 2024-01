Mainz (ots) -Infos tiktoken statt googeln? Kein Problem, solange man dabei auf Fakten und nicht auf Falschinformationen trifft. Krude Verschwörungstheorien wabern allerdings zuhauf durch TikTok und sind häufig nur sehr schwer von verifizierten Fakten zu unterscheiden. funk liefert darauf mit seinem Wissensnetzwerk die Antwort und bereitet komplexe wissenschaftliche Theorien verständlich, faktenbasiert und unterhaltsam auf der Plattform auf.Ab diesem Frühjahr liefern junge Wissenschaftler:innen zuverlässige Fakten aus der Wissenschaft exklusiv auf TikTok. Ob Physik, Chemie oder Medizin - das Netzwerk soll im Laufe des Jahres immer weiter wachsen und wird durch das bewährte funk-Format Sonne, Tod und Sterne ergänzt, das neben YouTube jetzt auch auf TikTok zu sehen ist.Den Anfang im Wissensnetzwerk macht das Physik-Format rays.space. Host Ray beschäftigt sich mit Fragen, die seine User:innen in den Bann der Physik und ihrer Geheimnisse ziehen: Wie überwindet man eigentlich Unendlichkeit? Oder warum ist Lichtgeschwindigkeit so verdammt langsam?Hier geht's zum TikTok-Kanal (https://www.tiktok.com/@rays.space)rays.space schafft es, komplexe physikalische Themen so zu verpacken, dass man wie magnetisiert am Bildschirm hängt - auch wenn man selbst kein Physik-Nerd ist. Ray ist in den Videos nicht zu sehen, prägt das Format aber mit seiner tiefen Stimme. Gepaart mit vielen Grafiken lässt rays.space so Quantenphysik als gar nicht mehr so komplex und Schwarze Löcher sogar ästhetisch wirken.Das funk Wissensnetzwerk mit dem Format rays.space wird im Auftrag des SWR für funk produziert. Mehr Informationen stehen auf der Formatseite (https://presse.funk.net/format/rays-space/) im funk Presseportal (https://presse.funk.net/) zur Verfügung.Über funkfunk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das Online-Inhalte für 14- bis 29-Jährige bietet. Die über 60 funk-Formate aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung sind auf Facebook, YouTube, Snapchat und Instagram sowie auf funk.net zu finden. Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und zusammen mit Creator:innen und Produzent:innen. funk arbeitet mit etablierten Köpfen der Webvideo-Szene zusammen, unterstützt und fördert aber auch Newcomer:innen. Die funk-Zentrale in Mainz trifft strategische Entscheidungen, entwickelt das Angebotsportfolio und optimiert zusammen mit den Partner:innen die Formate.Pressekontakt:funk PresseteamEmail: presse@funk.netMobil: +49 170 9177990Keine News zu funk mehr verpassen: presse.funk.net/benutzer/akkreditierung/Original-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121916/5696759