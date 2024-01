DJ Bahnchef Lutz ruft GDL zur Rückkehr an Verhandlungstisch auf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) angesichts des angekündigten erneuten Bahnstreiks zu Verhandlungen aufgefordert. "Wir haben der GDL am Freitag ein neues Angebot vorgelegt, setzen auf Kompromisse und wollen an den Verhandlungstisch zurückkehren, denn dort werden Tarifverträge gemacht, verhandelt und gefunden", sagte Lutz zu Beginn einer Rede bei der Auftaktveranstaltung für die neue, gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte der Bahn, DB InfraGo.

"Statt endlich zu verhandeln, stürzt sich die GDL in den nächsten langen Streik, unter dem das ganze Land leidet", sagte er. Die GDL verschärfe den Konflikt und setze aktuell "alles ausschließlich auf Eskalation". Sie bediene sich dabei einer Sprache, die spalte und aufstachele. "Das ist gerade in diesen Zeiten zutiefst besorgniserregend und deshalb fordere ich die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und gemeinsam mit uns an Kompromissen zu arbeiten", sagte der Bahnchef.

January 22, 2024 05:46 ET (10:46 GMT)

