ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat RTL Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Adam Berlin blickt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zwar optimistisch auf den europäischen Mediensektor, gibt sich innerhalb des Sektors aber vorsichtig für TV-Sender. Diese stünden strukturell am stärksten unter Druck. Papiere von Werbeagenturen sollten sich indes weiter erholen. Zudem bezeichnet er Relx, Wolters Kluwer und UMG als Qualitätsnamen. Seine "Top Picks" sind Relx, Publicis und UMG./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / / GMT

LU0061462528