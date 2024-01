Bitcoin Prognose: Laut Krypto-Analyst fällt BTC-Preis schon bald auf dieses Niveau

Derzeit scheint Bitcoin (BTC) auf keinen grünen Zweig zu kommen, denn die größte Kryptowährung der Welt ist seit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt stetig nach unten gesunken. Alleine in der letzten Woche ist laut den Daten von CoinGecko ein Minus von 4,42 % zu verzeichnen gewesen, das vielen Bitcoin-Anlegern das Vertrauen genommen hat. So sind viele Investoren von einem sofortigen, signifikanten Kursanstieg nach der Einführung der Bitcoin ETFs ausgegangen, dieser ist allerdings nicht eingetreten.

Stattdessen ist der BTC-Preis stark gefallen: Während ein Bitcoin kurz nach der ETF-Einführung noch für über 48.625 US-Dollar gehandelt wurde, liegt der BTC-Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei gerade einmal 40.809,40 US-Dollar. Viele Krypto-Experten gehen sogar davon aus, dass der Bitcoin Kurs noch weiter fallen wird, bevor er dann jedoch an Fahrt aufnehmen könnte.

Bitcoin-Preis fällt in den nächsten Wochen auf 31.000 US-Dollar

So meldete sich unter anderem der renommierte Krypto-Analyst "Crypto Tony" auf X (ehemals Twitter) zu Wort, der dort fast 400.000 Abonnenten besitzt. In seinem Tweet erklärt der Krypto-Experte, dass seiner Meinung nach Bitcoin noch vor dem Bitcoin-Halving-Event auf 38.000 US-Dollar sinken wird. Das nächste Bitcoin-Halving wird im April 2024 stattfinden.

Darüber hinaus verrät er, dass der Bitcoin Kurs sogar noch weiter fallen könnte. Neben einem möglichen Szenario, in dem der BTC-Token auf 38.000 US-Dollar fällt, gibt es nämlich noch die zweite Möglichkeit von einem Preisniveau bei 31.000 US-Dollar. All das wird in den kommenden Wochen passieren, denn laut Crypto Tony wird der BTC-Preis nach dem Bitcoin-Halving stark ansteigen.

Mit dieser Meinung steht der Krypto-Experte nicht alleine dar, denn viele seiner Kollegen gehen von einem ähnlichen Kursgeschehen aus. So erklärte zum Beispiel Michael van de Poppe, Gründer und CEO von MN Trading Consultancy, dass Bitcoin "zwar nicht zurück auf 12.000 US-Dollar" fallen wird, jedoch eine "20 bis 30 % Kurskorrektur" stattfinden wird.

Bitcoin approaching the range low for the coming period.



This is the dip you're looking for to get yourself positioned into the markets.



It's not going back to $12K, but a standard 20-30% correction is taking place. pic.twitter.com/nu7w13OKrF - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 19, 2024

Sollte dieses Ereignis tatsächlich eintreten, dann könnte der Bitcoin-Preis laut van de Poppen auf ein Niveau von bis zu 32.000 US-Dollar sinken. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass dieses Kursverhalten bereits mehrfach in der Vergangenheit vorgekommen ist. So erfuhr der BTC-Token im Jahr 2021 sogar eine Kurskorrektur von 50 %. Darüber hinaus erklärt der Krypto-Analyst weiterhin:

"Wenn Bitcoin von 48.000 US-Dollar auf 35.000 US-Dollar korrigiert, ist das normal und sollte als Chance genutzt werden."

Bleibt also abzuwarten, wie tief der Bitcoin-Preis tatsächlich in den kommenden Wochen sinken wird. Klar scheint aber zu sein, dass die meisten Krypto-Analysten nicht vor einem signifikanten Kursanstieg vor dem Bitcoin-Halving im kommenden April ausgehen. Doch stellen sich nun viele Krypto-Anleger natürlich die Frage, wie hoch der Bitcoin-Preis steigen wird, sobald die Belohnung für das Bitcoin Mining halbiert wird.

Bitcoin-Preis erreicht mindestens 80.000 US-Dollar

Auch auf diese Frage weiß der Krypto-Analyst "Crypto Tony" eine Antwort. So erklärt er auf X, dass seiner Meinung nach Bitcoin im kommenden Bullenmarkt auf ein Niveau von mindestens 80.000 US-Dollar steigen wird und Ethereum (ETH) sogar die Marke von 8.000 US-Dollar (aktueller Kurs: 2.379,10 US-Dollar) überschreiten kann.

The max peak of this cycle i do expect :$ETH to hit minimum $8,000$BTC to hit minimum $80,000



Guesstimates - Crypto Tony (@CryptoTony__) January 21, 2024

Zwar weist er darauf hin, dass es sich hierbei nur um ungefähre Zahlen handelt, doch zeugt dies von einer deutlich bullischen Sichtweise der kommenden Monate.

Auch mit dieser Sichtweise steht er nicht alleine dar, denn viele Krypto-Experten gehen ebenfalls von signifikanten Kursgewinnen nach dem Bitcoin-Halving aus. So erklärte zum Beispiel der Krypto-Analyst Elja (@eljaboom) auf X, dass Bitcoin sogar auf ein Niveau von 100.000 US-Dollar und mehr steigen wird.

Hierfür hat der Krypto-Analyst sogar seine Chartanalyse in einem Tweet veröffentlicht, die seiner Meinung nach genau erklärt, wie er auf dieses bullische Kursziel kommt:

Allerdings könnte gegen diesen starken BTC-Kursanstieg zumindest in naher Zukunft sprechen, dass der aktuelle Abwärtstrend von Bitcoin auf Verkäufen durch den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) weiter anhalten könnte. Bereits jetzt wurden von einst 621.000 BTC-Token schon über 41.000 BTC-Token verkauft. Das entspricht einem Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig gehen einige Krypto-Experten davon aus, dass derzeit ein starker Verkaufsdruck bei den Anlegern herrscht, der 281.045 Bitcoin-Token betrifft. Hierbei handelt es sich um einen Wert von etwa 12 Milliarden US-Dollar, der den BTC-Preis noch einmal merklich und vor allem länger als erwartet drücken könnte - allerdings nur, wenn es tatsächlich zu weiteren starken Verkäufen kommen sollte.

Q1 2024 Bitcoin-Schockwelle: Die größten BTC-Verkaufstreiber im Überblick



Grayscale: Von 621.000 BTC auf knapp 580.000 BTC reduziert seit ETF-Launch. Bei einem negativen Premium von teilweise 50% im Sommer besteht ein potenzieller ausstehender Verkaufsdruck von 281.045… pic.twitter.com/oXIrzFcEip - Hoss (@hoss_crypto) January 19, 2024

Sollte dies der Fall sein, so könnten die bullischen Vorhersagen der anderen Krypto-Analysten wahrscheinlich nicht eintreffen. Es bleibt also abzuwarten, wie genau sich die Anleger in den kommenden Wochen verhalten und wie dies den Krypto-Markt langfristig beeinflussen wird.

Bitcoin Mining weiterhin mit starken Zahlen

Während die Zukunft des Bitcoin-Kurses also derzeit nur schwer zu prognostizieren ist, scheinen sich die Bitcoin Miner von der Ungewissheit nicht beeinflussen zu lassen. Ganz im Gegenteil sogar: Die Anzahl an Bitcoin Miner steigt derzeit rapide an, was in erster Linie auf das erwartete Bitcoin-Halving zurückzuführen sein dürfte.

Gleichzeitig sind auch Cloud-Mining-Projekte derzeit so gefragt wie noch nie. Das noch junge Krypto-Projekt Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) konnte zum Beispiel unlängst die Marke von 9 Millionen US-Dollar an Kapital überschreiten. Gleichzeitig erreichte der native Token der Plattform ein neues Preisniveau und stieg automatisch auf 0,013 US-Dollar an.

Aktuell befindet sich der Cloud-Mining-Anbieter Bitcoin Minetrix noch in der Presale-Phase, hat allerdings bereits schon jetzt das Staking freigeschaltet, sodass frühzeitige Anleger bereits erste Profite erfahren können. So bieten die Entwickler derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 72 %. Da sich außerdem der Token-Preis automatisch in weniger als vier Tagen erhöhen wird, können frühzeitige Investoren auch dadurch erste Profite erhalten.

Wer mehr zu Bitcoin Minetrix und dem revolutionären Stake-to-Mine-Algorithmus erfahren möchte, der sollte einen Blick in das ausführliche Whitepaper werfen, das mit vielen Informationen überzeugt. Wer direkt am Projekt teilnehmen und in den $BTCMTX-Token investieren möchte, der kann aktuell sowohl mit einer normalen Bankkarte als auch mit ETH oder USDT bezahlen.